Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Великое противостояние Не один том написан об освоении Сибири, а о сражениях казачьего атамана с сибирским ханом ходит не одна легенда. Погрузиться во времена событий, о которых все читали в учебниках истории 📖, вы сможете на месте их действия! Там, где произошла последняя битва Кучума с Ермаком, вы узнаете о поворотном моменте в истории 📖 государства и убедитесь в том, что его значение переоценить невозможно.
Живописные селения и окрестности
Вы пересечете Обское водохранилище на пароме один или два раза. В деревне Нижнекаменка 18 века прогуляетесь 👣 до пруда и маленького водопада на месте мельницы, которая там существует уже сотни лет.
В селе Абрашино сможете искупаться в Мраморном озере необычного цвета, прокатиться на весельной лодочке или катамаране.
В Чингисах увидите старейшую в Новосибирской области церковь ⛪, расположенную на острове 🏝️, и узнаете, как он образовался.
По пути от Спирина остановитесь, чтобы осмотреть старинную печь для обжига извести.
А в Новом Шарапе посетите Заволокинскую деревню, где встретите деревянные скульптуры и фигуры, часовню преподобного Геннадия и памятник народному артисту Г. Заволокину. Здесь же вы сможете посетить музей 🖼, где представлены личные вещи, относящиеся к творчеству композитора, баяниста и гармониста.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер, билеты 🎫 на паромную переправу, травяной чай собственного производства и питьевая вода
Поездка в указанном формате осуществляется в летний период — с начала июня по конец сентября. В остальные месяцы возможен вариант посещения сел Ордынское и Спирино. Если можно будет пересечь Обское водохранилище по льду — с посещением села Чингисы.
Возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу), а также другая версия маршрута: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.