Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Что вас ожидает

Великое противостояние

Не один том написан об освоении Сибири, а о сражениях казачьего атамана с сибирским ханом ходит не одна легенда. Погрузиться во времена событий, о которых все читали в учебниках истории 📖, вы сможете на месте их действия! Там, где произошла последняя битва Кучума с Ермаком, вы узнаете о поворотном моменте в истории 📖 государства и убедитесь в том, что его значение переоценить невозможно.

Живописные селения и окрестности

Вы пересечете Обское водохранилище на пароме один или два раза. В деревне Нижнекаменка 18 века прогуляетесь 👣 до пруда и маленького водопада на месте мельницы, которая там существует уже сотни лет.

В селе Абрашино сможете искупаться в Мраморном озере необычного цвета, прокатиться на весельной лодочке или катамаране.

В Чингисах увидите старейшую в Новосибирской области церковь ⛪, расположенную на острове 🏝️, и узнаете, как он образовался.

По пути от Спирина остановитесь, чтобы осмотреть старинную печь для обжига извести.

А в Новом Шарапе посетите Заволокинскую деревню, где встретите деревянные скульптуры и фигуры, часовню преподобного Геннадия и памятник народному артисту Г. Заволокину. Здесь же вы сможете посетить музей 🖼, где представлены личные вещи, относящиеся к творчеству композитора, баяниста и гармониста.

Организационные детали