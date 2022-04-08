Об экскурсии

Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней.

Буквально за несколько часов вы увидите все самые популярные места и визитные карточки Новосибирска и побываете в атмосферных гастрономических местах города. Вы побываете в Гастрономическом театре, посмотрите на исторический центр города с высоты и увидите величественные памятники архитектуры.