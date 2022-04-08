Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней.
Буквально за несколько часов вы увидите все самые популярные места и визитные карточки Новосибирска и побываете в атмосферных гастрономических местах города. Вы побываете в Гастрономическом театре, посмотрите на исторический центр города с высоты и увидите величественные памятники архитектуры.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда
Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Завершение: Красный проспект, 1, Новосибирск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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