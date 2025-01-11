Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Откройте для себя Новосибирск в самом волшебном наряде! На новогодней экскурсии вы прогуляетесь по сверкающим центральным улицам и узнаете удивительную историю превращения маленького посёлка в праздничную столицу Сибири.



Вас ждут чудесные открытия: Театр оперы и балета в сиянии гирлянд, старинный Собор Александра Невского в ореоле таинственности, сказочная, заснеженная набережная Оби и многое другое. 5 4 отзыва

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-19 человек Как проходит Пешком Когда по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00 2000 ₽ за человека

Описание экскурсии Подарите себе новогоднее открытие Новосибирска на нашей пешеходной экскурсии! Вы увидите, как сердце города окутывается настоящей зимней сказкой: скверы с арт-объектами сверкают в огнях, а история оживает под пушистым снегом. Прогуливаясь по нарядным улицам, вы узнаете удивительную историю роста мегаполиса за 130 лет и прикоснётесь к его легендам — от кружевного деревянного зодчества до мест, связанных с великими именами. Вы увидите главные символы в их самом праздничном убранстве: грандиозный Театр оперы и балета, авангардный Театр «Глобус», украшенный главный проспект и старинный Собор Александра Невского. Вас ждёт волшебная прогулка по сияющей Михайловской набережной и вид на панорамный метромост, превращённый в световую инсталляцию. Это путешествие раскроет вам душу зимнего города. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пешеходная:

Театр оперы и балета

Театр Глобус

Красный проспект

Собор во Имя Александра Невского

Набережная Оби

Метромост

Автобусная:

Набережная

Памятник Александру III

Памятник мосту

Река Обь

Научная библиотека

Различные фонтаны

Театр Оперы и Балета

А также:

100-квартирный дом

Собор Александра Невского

Училище дома Романовых

Художественный музей

Тихий центр

Достопримечательности выбирает экскурсовод по своему усмотрению Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36 Завершение: Около Метромоста Когда и сколько длится? Когда: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек