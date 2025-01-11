Откройте для себя Новосибирск в самом волшебном наряде! На новогодней экскурсии вы прогуляетесь по сверкающим центральным улицам и узнаете удивительную историю превращения маленького посёлка в праздничную столицу Сибири.
Вас ждут чудесные открытия: Театр оперы и балета в сиянии гирлянд, старинный Собор Александра Невского в ореоле таинственности, сказочная, заснеженная набережная Оби и многое другое.
Описание экскурсииПодарите себе новогоднее открытие Новосибирска на нашей пешеходной экскурсии! Вы увидите, как сердце города окутывается настоящей зимней сказкой: скверы с арт-объектами сверкают в огнях, а история оживает под пушистым снегом. Прогуливаясь по нарядным улицам, вы узнаете удивительную историю роста мегаполиса за 130 лет и прикоснётесь к его легендам — от кружевного деревянного зодчества до мест, связанных с великими именами. Вы увидите главные символы в их самом праздничном убранстве: грандиозный Театр оперы и балета, авангардный Театр «Глобус», украшенный главный проспект и старинный Собор Александра Невского. Вас ждёт волшебная прогулка по сияющей Михайловской набережной и вид на панорамный метромост, превращённый в световую инсталляцию. Это путешествие раскроет вам душу зимнего города. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешеходная:
- Театр оперы и балета
- Театр Глобус
- Красный проспект
- Собор во Имя Александра Невского
- Набережная Оби
- Метромост
- Автобусная:
- Набережная
- Памятник Александру III
- Памятник мосту
- Река Обь
- Научная библиотека
- Различные фонтаны
- Театр Оперы и Балета
- А также:
- 100-квартирный дом
- Собор Александра Невского
- Училище дома Романовых
- Художественный музей
- Тихий центр
- Достопримечательности выбирает экскурсовод по своему усмотрению
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Завершение: Около Метромоста
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
11 янв 2025
Отличная экскурсия! Интересная, познавательная, динамичная. Узнали много интересного об истории Новосибирска, о памятниках и памятных местах, об известных личностях и достопримечательностях. Спасибо Александру за прогулку, на которой шаг за шагом он открывал нам новую страницу истории города.
Н
Надежда
11 янв 2025
Покупала экскурсию родителям. Остались в большом восторге от гида.
Т
Тамара
7 янв 2025
Рассказывал экскурсовод интересно,узнала много новых событий и мест города. Экскурсия прошла в дружеской беседе.
Р
Рустам
13 ноя 2024
Экскурсия была на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей, экскурасвод Александр очень интересно и познавательно поведал нам жителям Оренбурга о достопримечательностях и легендах Новосибирска, очтались очень довольны и впечатлены сервисом, огромное спасибо 😊👍🙌
Входит в следующие категории Новосибирска
