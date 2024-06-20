9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Обратный путь через лес приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой»
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новосибирску
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: У театра «НОВАТ»
«Зимой температура может быть от 0 до −35°, пожалуйста, одевайтесь соответствующе»
29 сен в 11:00
30 сен в 11:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск - новогоднюю столицу России
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Через сквер Водник и Аллею связистов мы пройдем в Первомайский сквер, где оформлены многочисленные новогодние инсталляции»
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июня 2024Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Зимние»
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