Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Новосибирску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Новосибирске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Обратный путь через лес приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой»
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Пешая
2 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новосибирску
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: У театра «НОВАТ»
«Зимой температура может быть от 0 до −35°, пожалуйста, одевайтесь соответствующе»
29 сен в 11:00
30 сен в 11:00
7 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск - новогоднюю столицу России
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск - новогоднюю столицу России
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Через сквер Водник и Аллею связистов мы пройдем в Первомайский сквер, где оформлены многочисленные новогодние инсталляции»
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 июня 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
  • О
    Ольга
    23 марта 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались
  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
  2. Фотопрогулка по центру Новосибирска
  3. Добро пожаловать в Новосибирск - новогоднюю столицу России
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в сентябре 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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