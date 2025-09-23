Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Обнинска
Начните путешествие у Технической академии Росатома и завершите в Старом городе. Исследуйте историю, архитектуру и ключевые события Обнинска
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
29 сен в 11:00
1 окт в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
