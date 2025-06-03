Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу Белкинского парка, узнайте о его архитектуре и традициях. Легкий променад подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У храма Бориса и Глеба (ул. Борисоглебская, д. 70)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Семейная пасека под Обнинском
Познакомьтесь с пчелами и процессом создания мёда. Прогулка среди ульев, дегустация мёда и чай из самовара ждут вас
Начало: В деревне Вашутино
13 июл в 11:00
20 июл в 11:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2025Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
- ННаталья2 июня 2025Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июле 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 3000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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