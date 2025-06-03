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Групповые экскурсии Обнинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Обнинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Променад по Белкинскому парку
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Прогулка по Белкинскому парку
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу Белкинского парка, узнайте о его архитектуре и традициях. Легкий променад подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У храма Бориса и Глеба (ул. Борисоглебская, д. 70)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Семейная пасека под Обнинском
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Семейная пасека под Обнинском
Познакомьтесь с пчелами и процессом создания мёда. Прогулка среди ульев, дегустация мёда и чай из самовара ждут вас
Начало: В деревне Вашутино
13 июл в 11:00
20 июл в 11:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
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    меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось. Меня приятно удивило, как изменился формат и подача, в соответствии с интересами детей. Юля использовала специальное приложение, а у ребят были телефоны и наушники. Они прекрасно слышали друг друга, даже на расстоянии, искали подсказки, видели фотографии, читали интересные факты и получали задания, каждый в своем телефоне. Получилась интересная экскурсия! С живым общением и элементами квеста. Передаю огромное спасибо от детей и жду новых экскурсий!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Групповые»

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  1. Променад по Белкинскому парку
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июле 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 3000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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