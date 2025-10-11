Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия
Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
13 окт в 11:30
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий
Узнайте о педагогических экспериментах Станислава Шацкого в Обнинске. Посетите места, где дети строили «Бодрую жизнь» и погрузитесь в историю
Начало: В районе кинотеатра «Мир»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
