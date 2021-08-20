Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Чтобы побыть наедине с Байкалом, не отвлекаясь на скопление туристов, мы отправимся к самым уединенным и гармоничным природным точкам озера. На катере вы доберетесь до долины реки Зундук и озера Зама, искупаетесь в чистейшей теплой воде, побываете на мраморном пляже и совершите трекинг к одной из самых впечатляющих смотровых площадок на берегу Байкала.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На катере — к скрытым сокровищам Байкала

На красивом и уютном корабле вы проплывете вдоль живописных скал Приморского хребта, полюбуетесь бескрайней гладью великого озера, ощутите его масштабы и энергетику. По воде мы доберёмся до местечка Зама и мыса Зундук — удивительно красивых и неисхоженных локаций, где нечасто можно встретить туристов. А еще во время круиза вы узнаете о природных особенностях Байкала и отведаете фирменную уху, приготовленную нашим капитаном.

Наедине с заповедной природой

В пути мы сделаем две большие остановки: первая — у озера Зама, соединенного перешейком с Байкалом. Во время небольшого трекинга вы откроете несколько живописных уголков и сможете искупаться в обоих озерах. Затем, оказавшись на мысе Зундук, мы пройдем по белоснежному мраморному пляжу и поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на остров Ольхон и Малое Море. А в завершение прогуляемся по реликтовому лесу и зеленым полям, на которых часто можно увидеть пасущихся диких яков и лошадей.

Организационные детали