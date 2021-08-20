Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук

Исследовать малоизвестные уголки озера и насладиться его природой без туристической суеты

5
9 отзывов
Чтобы побыть наедине с Байкалом, не отвлекаясь на скопление туристов, мы отправимся к самым уединенным и гармоничным природным точкам озера.

На катере вы доберетесь до долины реки Зундук и озера Зама, искупаетесь в чистейшей теплой воде, побываете на мраморном пляже и совершите трекинг к одной из самых впечатляющих смотровых площадок на берегу Байкала.
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На катере — к скрытым сокровищам Байкала

На красивом и уютном корабле вы проплывете вдоль живописных скал Приморского хребта, полюбуетесь бескрайней гладью великого озера, ощутите его масштабы и энергетику. По воде мы доберёмся до местечка Зама и мыса Зундук — удивительно красивых и неисхоженных локаций, где нечасто можно встретить туристов. А еще во время круиза вы узнаете о природных особенностях Байкала и отведаете фирменную уху, приготовленную нашим капитаном.

Наедине с заповедной природой

В пути мы сделаем две большие остановки: первая — у озера Зама, соединенного перешейком с Байкалом. Во время небольшого трекинга вы откроете несколько живописных уголков и сможете искупаться в обоих озерах. Затем, оказавшись на мысе Зундук, мы пройдем по белоснежному мраморному пляжу и поднимемся на смотровую площадку с потрясающим видом на остров Ольхон и Малое Море. А в завершение прогуляемся по реликтовому лесу и зеленым полям, на которых часто можно увидеть пасущихся диких яков и лошадей.

Организационные детали

  • Это групповая водно-пешеходная экскурсия, гид из нашей команды сопровождает вас и на катере, и на суше
  • Возможен индивидуальный вариант экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
  • Обед на катере входит в стоимость экскурсии
  • Маршрут предполагает несложный подъем на смотровую площадку, около 500-600 метров. Но если вы пожелаете, то сможете вместо подъема отдохнуть на берегу Байкала.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Н
20 авг 2021
Активная, интересная и очень красивая экскурсия. Природа завораживает и хочется продлить пребывание. Спасибо Ивану за прекрасный рассказ
Полина
20 авг 2021
Великолепная своенравная природа, отличная экскурсия, а уха просто восхитительна!
Андрей
17 авг 2021
Одно из лучших впечатлений из двухнедельной поездки по Байкалу. Без толп туристов, красивейший маршрут, колоритное судно и капитан, вкусная уха). По пути гид рассказывала множество интересных историй и легенд - время перехода по Байкалу прошло незаметно. Но следует рассчитывать свои силы - никакой спецподготовки не нужно, но маршрут требует по крайней мере нормальной физической формы. Есть и подъем на гору, и переход горной речки вброд. Есть где искупаться, так что при хорошей погоде стоит захватить плавки.
Е
15 авг 2021
Всем советую эту экскурсию! Такого единения с природой и душевной компании с гидом Иваном и капитаном Петром никогда не встречала. Безумно увлекательно! Ребята не просто профессионалы своего дела, еще и чувствуется искренняя их любовь к своему делу. Круто сочетаются походы, поездки на катере, обед, брод, тёплая вода озера, ледяная реки и по завершении горячий чай с пряниками! Обязательное помещение всеми на острове!
Ю
6 авг 2021
Добрый день! Хочется выразить слова большой благодарности гиду Ивану и Капитану 🙏экскурсия была настолько полноценной, наполненной и насыщенной, что после неё на другую уже не хочется идти 😇😁 Экскурсия для тех, кому хочется по максимуму эмоций и движения ✊💪
Единственное, после плотного обеда ухой, на гору очень тяжко было забраться ⛰️🤭 а так все на 5+!
И
3 авг 2021
Очень интересное походное путешествие! Много эмоций и от длинного перехода по воде на рыбацком кораблике, и от пеших прогулок по берегу, и от подъема на гору с великолепным видом. Еще раз бы сходили. Горные пейзажи - просто фантастика. Какой-то другой мир.
О
27 июля 2021
Большое спасибо за прекрасно проведённое ремя гиду Ивану и капитану Петру, а так же компании, которая удачно подобралась! Соотношение водной поездки и прогулки по материку составлено идеально. Обратите внимание на тёплые вещи и трекинговую обувь, возьмите с собой обязательно воду. Если не хочется подниматься в гору, можно отдохнуть на берегу. Виды и ароматы луговых трав в сочетании счистым и свежим воздухом Байкала - просто сказка. Видели несколько раз нерпу, стадо лошадей) Искупались в озере Зама. Думаю, что эту поездку повторим в следующем году.
А
26 июля 2021
Спасибо большое. Увлекательная экскурсия по дикой природе. супер. рекомендую!!!
M
9 июля 2021
Экскурсия прекрасная! Гид, Марина, высокопрофессиональна!
Капитан, Пётр, очень квалифицированный.
Спасибо организаторам!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми⚙️Необычные☀️На весь день🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Ольхоне

Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
5
2 отзыва
Из Иркутска на Ольхон - путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
от 28 900 за всё до 2 чел.
«Рыболовный круиз по озеру Байкал»: на кораблике
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
«Рыболовный круиз по озеру Байкал»: на кораблике
Байкал - это особо охраняемая экологическая система с неповторимым разнообразием флоры
25 000 за всё до 7 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
6 отзывов
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
26 июня
27 июня
1 июля
2 июля
14 500 за всё до 8 чел.
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Водное путешествие к острову Огой и источнику Сурхайты
Проплыть по Сибирскому морю, побывать в местах силы и подняться к Ступе Просветления
26 июня
2 июля
3 июля
9 июля
4 500 за 1 человека
Конная прогулка вдоль озера Байкал
1 час
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Конная экскурсия - уникальная возможность увидеть мир глазами первопроходца! Тюрки, буряты
3 000 за 1 человека
Путешествие по южной части острова Ольхон
5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
8 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Раствориться в красоте Байкала и рассмотреть природные сокровища сакрального острова
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
3 000 за 1 человека
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
4.9
7 отзывов
Часто заказывают
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
Остров Ольхон является географическим, историческим и сакральным центром озера Байкал - средоточие древних легенд
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
750 за 1 человека
На буханке - к северу Ольхона
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.6
47 отзывов
На буханке - к северу Ольхона
Отправиться к мысу Хобой, а по пути увидеть острова и насладиться панорамами Байкала
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
2 600 за 1 человека
Рассвет на Ольхоне
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Dimitriy
Dimitriy
5
9 отзывов
Рассвет на Ольхоне
Отправиться на север острова и полюбоваться ледяными просторами Байкала в свете восходящего солнца
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
18 900 за всё до 6 чел.
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
14 450 за 1 человека
Джип-тур по югу острова Ольхон
6.5 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.6
11 отзывов
Джип-тур по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 610 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
6 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
3 отзыва
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Природа Байкала прекрасна в любое время года, но зимой эти места превращаются в царство льда и снега
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
2 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ольхоне
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ