Р Роман Джип-тур по югу острова Ольхон читать дальше живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит. Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем

И Илария На буханке - к северу Ольхона Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)

О Ольга На буханке - к северу Ольхона Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.

Р Роман На буханке - к северу Ольхона Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!

Р Роман Прогулка на катере к острову Чаек Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!

Р Роман Путешествие по южной части острова Ольхон читать дальше интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень

А Анна Джип-тур по северу острова Ольхон Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!

С Сергей День на Ольхоне читать дальше интересным, загадочным местам. Посмотрели главные красоты острова верхом на «буханке», покатались по льду озера на коньках, а еще славно пообедали. Все получилось классно! Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим

Л Людмила Байкал: путешествие по острову Ольхон читать дальше места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию! Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного