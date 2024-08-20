Водная прогулка
Прогулка на катере к острову Чаек
Водная прогулка к острову Чаек на Байкале - уникальная возможность увидеть скалу Шаманка и покормить чаек в их естественной среде
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июн в 19:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Байкала, исследуя его скрытые уголки. На катере и пешком доберитесь до уникальных мест, где природа и спокойствие - ваши спутники
Начало: В поселке Хужир
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
7900 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на карбасе «Эвон»
Погрузиться в атмосферу древних морских традиций и пройти по Байкалу под парусом и на вёслах
Начало: В Хужирском порту
9 июн в 00:00
10 июн в 00:00
от 3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭпова20 августа 2024Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело проводил экскурсию 😆 И места очень красивые, чайки прекрасные 🥰❤🔥💘
- ЕЕлена5 июля 2024Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ЕЕкатерина24 августа 20231. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и
- ЛЛюдмила20 августа 2023Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))
- ЛЛюбовь14 августа 2023Экскурсия отличная! Удачное сочетание морской поездки, купания и пешего трекинга. Пейзажи потрясающие! Экскурсовод Марина - обаятельный профессионал, всю дорогу рассказывала
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Речные прогулки»
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