Туристы посетят смотровую площадку в Харанцах, узнают о жизни местных жителей и увидят "Лик Байкала". Урочище Песчаное откроет свои тайны, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипе
- 🌅 Виды на Приморский хребет и Малое море
- 📸 Фотографии с высоты птичьего полёта
- 🍽 Пикник с потрясающим видом
- 🗿 Легенды и истории Байкала
Что можно увидеть
- Харанцы
- Урочище Песчаное
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ-Левый
- Хранитель Байкала
Описание экскурсии
Харанцы. Первая наша остановка будет на смотровой площадке в деревне Харанцы. Вы полюбуетесь видом на Приморский хребет и несколько забавных островков Малого моря. А гид расскажет о местном укладе жизни и покажет «Лик Байкала».
Урочище Песчаное. Мы заглянем в Дом рыбака, по желанию искупаемся на самом большом песчаном пляже Ольхона, согреемся травянистым чаем и раскроем значение слова «урочище».
Мыс Саган-Хушун. Одно из самых живописных мест на острове. Здесь открывается прекрасная панорама Малого моря и Приморского хребта. Вы сделаете красивые кадры с высоты птичьего полёта и послушаете легенды об образовании мыса.
Мыс Хобой. Считается самой северной точкой острова Ольхон. Это самое широкое место Байкала. Поговорим о его истории и оставим подношение духам. А после устроим незабываемый пикник.
Мыс Шунтэ-Левый. Не так давно этот мыс стали именовать мысом Любви. Почему? Расскажем на экскурсии.
Хранитель Байкала. На высоком скалистом обрыве стоит бронзовая скульптура, созданная известным бурятским скульптором Даши Намдаковым в 2018 году.
Организационные детали
- Поедем на подготовленном джипе Toyota Hilux Surf. Есть детское кресло
- В стоимость включён пикник с шикарным видом
- Необходимо иметь с собой паспорт для оформления билетов в национальный парк
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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