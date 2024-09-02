На джипе - по северу острова Ольхон

Индивидуальная поездка на джипе по северу Ольхона. Увидите уникальные места, узнаете легенды и насладитесь природой Байкала. Пикник с видом включён
Путешествие на джипе по северу Ольхона предлагает комфорт и приключения.

Туристы посетят смотровую площадку в Харанцах, узнают о жизни местных жителей и увидят "Лик Байкала". Урочище Песчаное откроет свои тайны, а
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мыс Саган-Хушун подарит захватывающие виды. На мысе Хобой, самой северной точке острова, участники услышат истории и оставят подношения духам.

Завершит экскурсию знакомство с мысом Шунтэ-Левый, известным как мыс Любви, и скульптурой "Хранитель Байкала"

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательное путешествие на джипе
  • 🌅 Виды на Приморский хребет и Малое море
  • 📸 Фотографии с высоты птичьего полёта
  • 🍽 Пикник с потрясающим видом
  • 🗿 Легенды и истории Байкала
На джипе - по северу острова Ольхон
На джипе - по северу острова Ольхон
На джипе - по северу острова Ольхон
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Харанцы
  • Урочище Песчаное
  • Мыс Саган-Хушун
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ-Левый
  • Хранитель Байкала

Описание экскурсии

Харанцы. Первая наша остановка будет на смотровой площадке в деревне Харанцы. Вы полюбуетесь видом на Приморский хребет и несколько забавных островков Малого моря. А гид расскажет о местном укладе жизни и покажет «Лик Байкала».

Урочище Песчаное. Мы заглянем в Дом рыбака, по желанию искупаемся на самом большом песчаном пляже Ольхона, согреемся травянистым чаем и раскроем значение слова «урочище».

Мыс Саган-Хушун. Одно из самых живописных мест на острове. Здесь открывается прекрасная панорама Малого моря и Приморского хребта. Вы сделаете красивые кадры с высоты птичьего полёта и послушаете легенды об образовании мыса.

Мыс Хобой. Считается самой северной точкой острова Ольхон. Это самое широкое место Байкала. Поговорим о его истории и оставим подношение духам. А после устроим незабываемый пикник.

Мыс Шунтэ-Левый. Не так давно этот мыс стали именовать мысом Любви. Почему? Расскажем на экскурсии.

Хранитель Байкала. На высоком скалистом обрыве стоит бронзовая скульптура, созданная известным бурятским скульптором Даши Намдаковым в 2018 году.

Организационные детали

  • Поедем на подготовленном джипе Toyota Hilux Surf. Есть детское кресло
  • В стоимость включён пикник с шикарным видом
  • Необходимо иметь с собой паспорт для оформления билетов в национальный парк
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Посёлок Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
А
2 сен 2024
Алексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего нас накормили настоящей байкальской ухой! Алексей - молодец!
Алексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего насАлексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего нас
М
31 авг 2024
Огромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, но и получить удовольствие от езды, беседы, атмосферы - рекомендую выбирать Алексея 👍🏻 Отдельно отмечу профессионализм вождения - немаловажно! Нам было мегакомфортно с тобой!
Теперь я влюблена в Байкал, и обязательно вернусь!
Огромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, но
И
25 авг 2024
Север Ольхона открылся нам во всей своей красе благодаря Алексею и его джипу! Чистый и комфортабельный автомобиль позволил нам насладиться поездкой по бездорожью без лишних хлопот. Алексей - не просто
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гид, а настоящий профессионал, который поделился с нами не только знаниями об Ольхоне, но и своей любовью к Байкалу. Он создал непринужденную атмосферу, которая сразу располагала к себе. Маршрут был идеально продуман - мы увидели все самое интересное: скалы, мысы, смотровые площадки с захватывающими видами. Особое спасибо за пикник с видом на Байкал - Алексей приготовил шикарную уху из омуля, которую мы ели, наслаждаясь волшебной панорамой. Все было продумано до мелочей, даже сервировка стола в полевых условиях была прекрасной. Спасибо Алексею за этот невероятный день!

М
20 авг 2024
Благодарим Алексея за увлекательное путешествие по Ольхону! Показал нашей семье все достопримечательности острова, а это красивейшие уголки и локации. Отдельным сюрпризом стал ужин от гида, пикник в дикой природе - это невероятно вкусно! Очень рекомендуем!
С
13 авг 2024
Огромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасили сложное путешествие. Ольхон прекрасное место для перезагрузки. С таким гидом путешествие получилось просто сказочным. Вокруг ни души, никто никуда не спешит. Можно сполна надышаться и насмотреться. Отдельное спасибо за уху)
Огромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасилиОгромное спасибо Алексею. Тур просто великолепный. Продуманный маршрут, комфортный внедорожник, легенды, байки и шутки отлично скрасили

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