Путешествие на джипе по северу Ольхона предлагает комфорт и приключения.Туристы посетят смотровую площадку в Харанцах, узнают о жизни местных жителей и увидят "Лик Байкала". Урочище Песчаное откроет свои тайны, а

мыс Саган-Хушун подарит захватывающие виды. На мысе Хобой, самой северной точке острова, участники услышат истории и оставят подношения духам. Завершит экскурсию знакомство с мысом Шунтэ-Левый, известным как мыс Любви, и скульптурой "Хранитель Байкала"

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Харанцы. Первая наша остановка будет на смотровой площадке в деревне Харанцы. Вы полюбуетесь видом на Приморский хребет и несколько забавных островков Малого моря. А гид расскажет о местном укладе жизни и покажет «Лик Байкала».

Урочище Песчаное. Мы заглянем в Дом рыбака, по желанию искупаемся на самом большом песчаном пляже Ольхона, согреемся травянистым чаем и раскроем значение слова «урочище».

Мыс Саган-Хушун. Одно из самых живописных мест на острове. Здесь открывается прекрасная панорама Малого моря и Приморского хребта. Вы сделаете красивые кадры с высоты птичьего полёта и послушаете легенды об образовании мыса.

Мыс Хобой. Считается самой северной точкой острова Ольхон. Это самое широкое место Байкала. Поговорим о его истории и оставим подношение духам. А после устроим незабываемый пикник.

Мыс Шунтэ-Левый. Не так давно этот мыс стали именовать мысом Любви. Почему? Расскажем на экскурсии.

Хранитель Байкала. На высоком скалистом обрыве стоит бронзовая скульптура, созданная известным бурятским скульптором Даши Намдаковым в 2018 году.

Организационные детали