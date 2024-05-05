Р Роман Прогулка на катере к острову Чаек Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!

К Кирилл Прогулка на катере к острову Чаек Отличная прогулка

Е Елена Прогулка на катере к острову Чаек Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)

Д Диана Конная прогулка вдоль озера Байкал Спасибо за возможность осуществить свою давнюю мечту - прокатиться верхом. Перед прогулкой объяснили азы управления лошадью, как залезать/слезать, выдали шлемы, а сама прогулка была в сопровождении опытных наездников. До места начала прогулки от места проживания и обратно доставили на транспорте.

И Ирина На теплоходе к святым источникам Сурхайты Прекрасная экскурсия. Капитану Олегу отдельное спасибо!