1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
- ЕЕлена13 сентября 2023Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
- ДДиана25 августа 2023Спасибо за возможность осуществить свою давнюю мечту - прокатиться верхом. Перед прогулкой объяснили азы управления лошадью, как залезать/слезать, выдали шлемы, а сама прогулка была в сопровождении опытных наездников. До места начала прогулки от места проживания и обратно доставили на транспорте.
- ИИрина18 августа 2023Прекрасная экскурсия. Капитану Олегу отдельное спасибо!
- ЗЗбань16 августа 2023Ухоженные красивые кони, доброжелательные сопровождающие. Прогулка очень понравилась, катались на дошадях первый раз и теперь хочется еще! Спасибо было круто!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Необычные»
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