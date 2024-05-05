Необычные экскурсии по Ольхону

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» на Ольхоне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
На теплоходе к святым источникам Сурхайты
⛴ На теплоходе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Конная прогулка вдоль озера Байкал
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за человека
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Отличная прогулка
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
  • Д
    Диана
    25 августа 2023
    Конная прогулка вдоль озера Байкал
    Спасибо за возможность осуществить свою давнюю мечту - прокатиться верхом. Перед прогулкой объяснили азы управления лошадью, как залезать/слезать, выдали шлемы, а сама прогулка была в сопровождении опытных наездников. До места начала прогулки от места проживания и обратно доставили на транспорте.
  • И
    Ирина
    18 августа 2023
    На теплоходе к святым источникам Сурхайты
    Прекрасная экскурсия. Капитану Олегу отдельное спасибо!
  • З
    Збань
    16 августа 2023
    Конная прогулка вдоль озера Байкал
    Ухоженные красивые кони, доброжелательные сопровождающие. Прогулка очень понравилась, катались на дошадях первый раз и теперь хочется еще! Спасибо было круто!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. На теплоходе к святым источникам Сурхайты
  3. Конная прогулка вдоль озера Байкал
  4. Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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