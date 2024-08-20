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горы 2. Отдельное спасибо гиду Анне и капитану Петру. Всё с душой! Рассказывают, показывают, поддерживают в сложные моменты 3. К организаторам есть вопросы. Почему сразу не пишут об особенностях маршрута? Вечером перед поездкой приходит информация о 3х бродах, один из них по колено. Утром на сборе оказывается, что один из бродов по попу или по пояс, зависит от роста. При моем росте 173 см брод был по попу. Аналогично про подъем в гору. Пишут 500-600м, по факту говорят высота 300м при длине тропы 800м с сыпучими камешками (можно конечно ждать на берегу, но вроде как внутренний расчет-то другой при прочтении описания "несложный подъем 500-600м":)). Повторюсь, маршрут природно очень классный, гид Анна очень открытая и участливая (не равно организатор). К организатору предложение - пишите как есть, это позволит туристу быть морально и физически готовым 4. Были семьёй с детьми 11 и 13 лет. Повторили бы и рекомендовали бы! Очень красиво! Повторю оговорку, что кому-то может не подойти из-за п. 3 5. Кормят обедом и поят чаем. Уха из консервированной рыбы. Прям, классная! Огурцы, помидоры. Чай с пряниками на обед и полдник. 6. Дают пледы, если совсем холодно. И можно спуститься в каюту В любом случае берите с собой кофты и ветровки. Погода и ветра переменчивы