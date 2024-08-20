Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Ольхоне, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка на катере к острову Чаек
На катере
1 час
10 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на катере к острову Чаек
Водная прогулка к острову Чаек на Байкале - уникальная возможность увидеть скалу Шаманка и покормить чаек в их естественной среде
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июн в 19:00
2500 ₽ за человека
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
9 часов
16 отзывов
Водная прогулка
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Байкала, исследуя его скрытые уголки. На катере и пешком доберитесь до уникальных мест, где природа и спокойствие - ваши спутники
Начало: В поселке Хужир
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
7900 ₽ за человека
Прогулка на карбасе «Эвон»
На яхте
1 час
3 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на карбасе «Эвон»
Погрузиться в атмосферу древних морских традиций и пройти по Байкалу под парусом и на вёслах
Начало: В Хужирском порту
9 июн в 00:00
10 июн в 00:00
от 3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эпова
    20 августа 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело проводил экскурсию 😆 И места очень красивые, чайки прекрасные 🥰❤‍🔥💘
    Здравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, веселоЗдравствуйте!! ❤️✨ Мы в восторге, все получилось прекрасно, спасибо вам огромное!! ☀️☀️ Водитель с юморком, весело
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
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    поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике. По береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок). Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету. Поездка понравилась. Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!

    Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • Е
    Екатерина
    24 августа 2023
    Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
    1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и
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    горы 2. Отдельное спасибо гиду Анне и капитану Петру. Всё с душой! Рассказывают, показывают, поддерживают в сложные моменты 3. К организаторам есть вопросы. Почему сразу не пишут об особенностях маршрута? Вечером перед поездкой приходит информация о 3х бродах, один из них по колено. Утром на сборе оказывается, что один из бродов по попу или по пояс, зависит от роста. При моем росте 173 см брод был по попу. Аналогично про подъем в гору. Пишут 500-600м, по факту говорят высота 300м при длине тропы 800м с сыпучими камешками (можно конечно ждать на берегу, но вроде как внутренний расчет-то другой при прочтении описания "несложный подъем 500-600м":)). Повторюсь, маршрут природно очень классный, гид Анна очень открытая и участливая (не равно организатор). К организатору предложение - пишите как есть, это позволит туристу быть морально и физически готовым 4. Были семьёй с детьми 11 и 13 лет. Повторили бы и рекомендовали бы! Очень красиво! Повторю оговорку, что кому-то может не подойти из-за п. 3 5. Кормят обедом и поят чаем. Уха из консервированной рыбы. Прям, классная! Огурцы, помидоры. Чай с пряниками на обед и полдник. 6. Дают пледы, если совсем холодно. И можно спуститься в каюту В любом случае берите с собой кофты и ветровки. Погода и ветра переменчивы

    1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы1. Прекрасный маршрут, природа. Малая группа и кроме вас больше никого, под ногами эдельвейсы, заливные луга, вольные кони, вода и горы
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
    Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))
    Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))Замечательная экскурсия! Потрясающие виды! От красоты дух захватывает! Рекомендую))
  • Л
    Любовь
    14 августа 2023
    Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
    Экскурсия отличная! Удачное сочетание морской поездки, купания и пешего трекинга. Пейзажи потрясающие! Экскурсовод Марина - обаятельный профессионал, всю дорогу рассказывала
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    и отвечала на вопросы. Пётр - настоящий капитан, невозмутимый и с юмором. Корабль вместительный. Организаторы Семён и Максим относятся к туристам с теплом и заботой. Обратный переход по морю занял больше времени, чем планировалось, т. к. изменилась погода, организаторы встретили нас на машинах и развезли по домам. Однозначно рекомендую данную экскурсию, впечатлений будет море! Подъем на гору с детьми советую с возраста 15+

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
  3. Прогулка на карбасе «Эвон»
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  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 7900. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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