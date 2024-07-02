Экскурсии выходного дня на Ольхоне

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» на Ольхоне, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
7 июля в 17:00
24 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Популярное предложение
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
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    не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал. Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона). Организаторам успехов!

    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада
  • Н
    Надежда
    29 июня 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
  • Н
    Надежда
    29 июня 2024
    День на Ольхоне
    Мы с подругой в восторге от экскурсии. Прекрасные красивые места нам показал Александр, много интересного рассказал. А каким обедом нас
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    накормил!!! Сервировка стола на природе не уступала ресторанному, нам все завидовали. Очень благодарны Александру и рекомендуем север Ольхона познавать только с ним.

  • А
    Александр
    8 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую
  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
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    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • С
    Сергей
    4 марта 2024
    День на Ольхоне
    Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
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    интересным, загадочным местам. Посмотрели главные красоты острова верхом на «буханке», покатались по льду озера на коньках, а еще славно пообедали. Все получилось классно!

  • А
    Артем
    26 сентября 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
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    короткого пребывания на острове проникаешься этой красотой. Спасибо Наталье и нашему гиду Илье. Организовано все четко, машина была удобная. Обед тоже порадовал, согудай и уха из омуля, буузы… Вкусно! Еще раз спасибо! Хотелось бы вернуться еще!)))

  • А
    Александра
    21 июля 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
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    свои знания, показать самое красивое и влюбить в свой край. Я довольна, что нашла ваш сайт и буду рекомендовать его моим друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На выходные»

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  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
  7. Скала Шаманка
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июле 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 17 900 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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