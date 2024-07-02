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не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал. Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона). Организаторам успехов!