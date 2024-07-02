1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
7 июля в 17:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2024Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
- ННадежда29 июня 2024Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
- ННадежда29 июня 2024Мы с подругой в восторге от экскурсии. Прекрасные красивые места нам показал Александр, много интересного рассказал. А каким обедом нас
- ААлександр8 июня 2024Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
- РРоман2 июня 2024Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ССергей4 марта 2024Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
- ААртем26 сентября 2023Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
- ВВалентина15 сентября 2023День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
- ААлександра21 июля 2023Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На выходные»
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