Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

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Закат на Малом Море

Полюбоваться захватывающими дух панорамами заливов, скал и островов на фоне уходящего солнца

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Ольхона
Пролив Малое Море 🌊 — фантастически живописное место между западным побережьем Байкала и островом Ольхон.

Вы насладитесь его фантастическими видами, рассмотрите причудливые ледяные узоры и устроите уютный пикник на свежем воздухе.

А мы расскажем о жизни региона и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1490013 410 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Закат на Малом Море
Закат на Малом Море

Что вас ожидает

Погружение в мир первозданной природы
Вы рассмотрите с высоты Малое Море 🌊 и поселок Хужир и заедете на идиллическое озеро Елга, сформированное одноименным мысом и песчаной косой. А также исследуете необычные «ледяные стены», вырастающие при замерзании Байкала, и раскроете тайны этого природного феномена. Кроме того, полюбуетесь удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на маленьком озере Нуры.

Пикник в лучах закатного солнца
За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями. Параллельно будем наблюдать, как солнце ☀️ неспешно садится на фоне Малого Моря, необитаемых островов, Прибайкальского хребта, глубоких заливов и мысов южной части Ольхона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 УАЗ «Буханка»
  • Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
  • Билет в национальный парк 🌳 оплачивается дополнительно — 480 рублей с человека
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.
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Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

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