Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в мир первозданной природы

Вы рассмотрите с высоты Малое Море 🌊 и поселок Хужир и заедете на идиллическое озеро Елга, сформированное одноименным мысом и песчаной косой. А также исследуете необычные «ледяные стены», вырастающие при замерзании Байкала, и раскроете тайны этого природного феномена. Кроме того, полюбуетесь удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на маленьком озере Нуры.

Пикник в лучах закатного солнца

За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями. Параллельно будем наблюдать, как солнце ☀️ неспешно садится на фоне Малого Моря, необитаемых островов, Прибайкальского хребта, глубоких заливов и мысов южной части Ольхона.

Организационные детали