Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Погружение в мир первозданной природы Вы рассмотрите с высоты Малое Море 🌊 и поселок Хужир и заедете на идиллическое озеро Елга, сформированное одноименным мысом и песчаной косой. А также исследуете необычные «ледяные стены», вырастающие при замерзании Байкала, и раскроете тайны этого природного феномена. Кроме того, полюбуетесь удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на маленьком озере Нуры.
Пикник в лучах закатного солнца За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями. Параллельно будем наблюдать, как солнце ☀️ неспешно садится на фоне Малого Моря, необитаемых островов, Прибайкальского хребта, глубоких заливов и мысов южной части Ольхона.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 УАЗ «Буханка»
Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
Билет в национальный парк 🌳 оплачивается дополнительно — 480 рублей с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.