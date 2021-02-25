Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Пролив Малое Море, расположенный между западным побережьем Байкала и островом Ольхон, является местом невероятной красоты и уникальных природных явлений.
Представьте себе: вы находитесь на смотровой площадке Трезубец, окруженные первозданной природой, где
Представьте себе: вы находитесь на смотровой площадке Трезубец, окруженные первозданной природой, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Невероятные закаты на фоне Малого Моря
- 🍃 Погружение в первозданную природу Байкала
- 🚗 Увлекательное путешествие на УАЗ «Буханка»
- 🍲 Вкусный пикник на свежем воздухе
- 🧊 Уникальные ледяные узоры и природные феномены
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии на Ольхоне - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Байкала раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма. В остальные месяцы можно насладиться тишиной и уединением, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Малое Море
- Озеро Елга
- Ледяные стены
- Озеро Нуры
- Смотровая площадка Трезубец
Описание экскурсии
Погружение в мир первозданной природы
Вы рассмотрите с высоты Малое Море и поселок Хужир и заедете на идиллическое озеро Елга, сформированное одноименным мысом и песчаной косой. А также исследуете необычные «ледяные стены», вырастающие при замерзании Байкала, и раскроете тайны этого природного феномена. Кроме того, полюбуетесь удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на маленьком озере Нуры.
Пикник в лучах закатного солнца
За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями. Параллельно будем наблюдать, как солнце неспешно садится на фоне Малого Моря, необитаемых островов, Прибайкальского хребта, глубоких заливов и мысов южной части Ольхона.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ «Буханка»
- Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
- Билет в национальный парк оплачивается дополнительно — 100 рублей с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1882 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет, беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без
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Г
Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
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Т
Мной была куплена данная экскурсия заранее, потому что я путешествовала соло и мне не хотелось искать её уже на месте. Tripster казался мне надёжным сайтом. Произошло следующие. Экскурсия закат на
Дмитрий
Ответ организатора:
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях. Но вы сами попросили присоединить вас в группу, чтобы цена была значительно ниже. Сожалеем, что изначально определили вас в группу по другому индивидуальному маршруту. По вашему требованию, вас пересадили в другую машину.
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