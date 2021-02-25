Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

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Закат на Малом Море

Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Пролив Малое Море, расположенный между западным побережьем Байкала и островом Ольхон, является местом невероятной красоты и уникальных природных явлений.

Представьте себе: вы находитесь на смотровой площадке Трезубец, окруженные первозданной природой, где
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воздух насыщен ароматом хвои и свежести.

Ваш взгляд скользит по мягким волнам Малого Моря, открывая панорамные виды на необитаемые острова, Прибайкальский хребет и заливы южной части Ольхона.

Экскурсия на автомобиле УАЗ «Буханка» предоставит вам возможность исследовать необычные ледяные стены, сформированные при замерзании Байкала, и полюбоваться удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на озере Нуры.

За час до заката вы устроите пикник на открытом воздухе, наслаждаясь горячим блюдом и ароматным чаем со сладостями, в то время как солнце медленно скрывается за горизонтом, окутывая все вокруг золотистым светом. Экскурсия включает транспортные расходы и пикник, а билет в национальный парк оплачивается отдельно.

Подарите себе незабываемые впечатления от встречи заката на Малом Море, где каждый момент наполнен красотой и спокойствием

4.4
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Невероятные закаты на фоне Малого Моря
  • 🍃 Погружение в первозданную природу Байкала
  • 🚗 Увлекательное путешествие на УАЗ «Буханка»
  • 🍲 Вкусный пикник на свежем воздухе
  • 🧊 Уникальные ледяные узоры и природные феномены
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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сен
окт
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Лучшее время для экскурсии на Ольхоне - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Байкала раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма. В остальные месяцы можно насладиться тишиной и уединением, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море
Закат на Малом Море

Что можно увидеть

  • Малое Море
  • Озеро Елга
  • Ледяные стены
  • Озеро Нуры
  • Смотровая площадка Трезубец

Описание экскурсии

Погружение в мир первозданной природы

Вы рассмотрите с высоты Малое Море и поселок Хужир и заедете на идиллическое озеро Елга, сформированное одноименным мысом и песчаной косой. А также исследуете необычные «ледяные стены», вырастающие при замерзании Байкала, и раскроете тайны этого природного феномена. Кроме того, полюбуетесь удивительными пузырьками в виде игл и гвоздей на маленьком озере Нуры.

Пикник в лучах закатного солнца

За час до заката мы приедем на смотровую площадку Трезубец и устроим пикник на открытом воздухе: приготовим на огне горячее блюдо и согреемся ароматным чаем со сладостями. Параллельно будем наблюдать, как солнце неспешно садится на фоне Малого Моря, необитаемых островов, Прибайкальского хребта, глубоких заливов и мысов южной части Ольхона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ «Буханка»
  • Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
  • Билет в национальный парк оплачивается дополнительно — 100 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1882 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет, беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без
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толпы и была возможность скорректировать маршрут. Так вот если вы ищите такого же, то вы смело можете заказывать экскурсию у Димитрия и его команды!
За день до экскурсии со мной связался Димитрий, сказал имя и номер нашего водителя - Александр. Мы связались с Александром, обговорили время и место встречи. Порадовало то, что Александр поинтересовался, нет ли у кого из нас аллергии на рыбы, так как мы должны были обедать ухой.
И вот началась экскурсия! Вовремя, за несколько минут Александр позвонил и сообщил, что ожидает нас.
Первая остановка по нашему маршруту показала, что с водителем нам очень повезло - Александр сказал, чтобы мы не торопились, осматривали всё спокойно и подсказал, откуда можно сделать лучшие фотографии. Дальше - только лучше) очень внимательный, приятный, интересный в общении. Александр по нашей просьбе скорректировал маршрут, сделал нам отличные совместные фотографии, даже сделал некий бэкстейдж, когда мы фотографировали друг друга! Под конец дня, когда мы уже посмотрели закат и ехали обратно, оговоренное время нашей экскурсии уже давно вышло и на моё "Спасибо, вам, Александр, что уделили нам больше времени, чем было положено, что не торопили нас и дали возможность насладиться всеми местами и их красотой" ответил "Мне хорошо, когда вы рады!" И это было лучшее завершении нашей первой поездки с Александром.
Если мы вернемся на Байкал, то обратимся только к Александру! Спасибо большое за чудесное времяпровождение!!!

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Г
Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
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Т
Мной была куплена данная экскурсия заранее, потому что я путешествовала соло и мне не хотелось искать её уже на месте. Tripster казался мне надёжным сайтом. Произошло следующие. Экскурсия закат на
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малом море была изменена на поездку на юг, на что я согласилась. Далее перед выездом назначили одного водителя, потом второго. Хочу сказать, что Дмитрий не являлся ни одним из них, выступал как посредник/организатор. Приехал ко мне третий водитель. В машине оказалась группа, которая уже ездила на юг ольхона и они хотели ехать по индивидуальному маршруту, кататься на коньках. В результате я оказалась в очень неудобно положении. Люди пытались убедить меня ехать, как они хотят. Я отказывалась, потому что хотелось посмотреть то, что бронировала. Потом случилось следующее. Прямо на льду, по пути водитель начал искать другую группу, останавливаясь, спрашивая. Нашёл. Мне пришлось пересаживаться. Хорошо, что мне повезло!!, никак иначе. Вот так опыт.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях. Но вы сами попросили присоединить вас в группу, чтобы цена была значительно ниже. Сожалеем, что изначально определили вас в группу по другому индивидуальному маршруту. По вашему требованию, вас пересадили в другую машину.
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Входит в следующие категории Ольхона

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