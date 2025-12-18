Однодневное путешествие на Ольхон — это возможность объять необъятное и увидеть сердце Байкала. Вас ждут переправа через озеро, прогулка по Тажеранским степям и священный мыс Бурхан. По дороге вы услышите истории о народах Прибайкалья и древних курыканах и фантастически красивые пейзажи.

Описание экскурсии

Как проходит поездка

7:00 — сбор группы и выезд из Иркутска.

9:00 — остановка на трассе для завтрака или кофе-брейка.

10:30–11:00 — на пароме (до декабря), на хивусе (в январе) или по льду (февраль-март) переправляемся на остров.

11:00–12:00 —дорога до Хужира, центрального и самого крупного населенного пункта острова. По пути будем делать остановки на панорамных точках.

12:00–13:00 — экскурсия на мыс Бурхан к 13 столбам сэргэ и на Сарайский пляж.

13:00–14:00 — обед в одном из кафе Хужира и прогулка по деревне.

14:00–15:00 — дорога до переправы.

15:30–16:00 — переправа.

16:00–17:00 — дорога через Тажеранские степи с остановками и красивые закатные фотографии.

17:00–20:00 — возвращение в Иркутск.

Мы расскажем:

о народах Прибайкалья, их различиях, традициях и обычаях

советском и современном периодах острова Ольхон

местах силы на Байкале

курыканах и их необычной архитектуре

природных особенностях и истории формирования острова и Приольхонья

Организационные детали