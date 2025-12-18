Однодневное путешествие на Ольхон — это возможность объять необъятное и увидеть сердце Байкала. Вас ждут переправа через озеро, прогулка по Тажеранским степям и священный мыс Бурхан.
По дороге вы услышите истории о народах Прибайкалья и древних курыканах и фантастически красивые пейзажи.
Описание экскурсии
Как проходит поездка
7:00 — сбор группы и выезд из Иркутска.
9:00 — остановка на трассе для завтрака или кофе-брейка.
10:30–11:00 — на пароме (до декабря), на хивусе (в январе) или по льду (февраль-март) переправляемся на остров.
11:00–12:00 —дорога до Хужира, центрального и самого крупного населенного пункта острова. По пути будем делать остановки на панорамных точках.
12:00–13:00 — экскурсия на мыс Бурхан к 13 столбам сэргэ и на Сарайский пляж.
13:00–14:00 — обед в одном из кафе Хужира и прогулка по деревне.
14:00–15:00 — дорога до переправы.
15:30–16:00 — переправа.
16:00–17:00 — дорога через Тажеранские степи с остановками и красивые закатные фотографии.
17:00–20:00 — возвращение в Иркутск.
Мы расскажем:
- о народах Прибайкалья, их различиях, традициях и обычаях
- советском и современном периодах острова Ольхон
- местах силы на Байкале
- курыканах и их необычной архитектуре
- природных особенностях и истории формирования острова и Приольхонья
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Freed или подобного класса или на минивэне — в зависимости от количества человек. По запросу установим детское кресло
- В стоимость входит перекус: чай, бутерброды и снэки. Обед в кафе бурятской кухни — по желанию
- Дополнительно оплачиваются билеты в Прибайкальский нацпарк — 250 ₽ за чел. (есть льготы)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|15 000 ₽
|Дети до 12 лет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваша команда гидов на Ольхоне
Провели экскурсии для 5 туристов
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!
