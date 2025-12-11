Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
13 дек в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
39 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по Хужиру и мысу Бурхан на Ольхоне
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
Путешествие на мыс Хобой - это возможность увидеть величественный Байкал и узнать его тайны. Вас ждёт насыщенный день и уха на костре
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
3400 ₽
4000 ₽ за человека
