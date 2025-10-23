Водная прогулка
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: По договорённости с гидом
«Поездка проходит на внедорожнике Toyota Sequoia или минивэне Toyota GrandHiace»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 янв в 08:00
12 500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 12 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 07:00
28 янв в 07:00
30 янв в 07:00
13 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться необычной природой острова и увидеть великое озеро с высоты горных утесов
Начало: В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
«Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Freed или подобного класса или на минивэне — в зависимости от количества человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 янв в 08:00
15 000 ₽ за человека
- ННаталья23 октября 2025Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)Дата посещения: 21 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Алексею.
Ездили 21.10.2025 г. на Ольхон, на комфортабельном джипе. Всё прошло замечательно. В межсезонье удобно ехать, тк
- ССергей8 января 2026Огромное спасибо Семену, за великолепную экскурсию по Байкалу. Интересные рассказы, восхитительные локации на Байкале, потрясающие обед и ужин на трассе.
- ГГалина6 ноября 2025Спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Профессионал своего любимого дела! Атмосферно, познавательно, волшебно! Получили мощный заряд энергии!
- ЮЮлия31 октября 2025Просто замечательная экскурсия! До сих пор нахожусь под огромным впечатлением. Байкал, пожалуй, одно из лучших мест, которые я видела в
- ААлександр30 октября 2025Отличная экскурсия. Комфортная машина, Алексей отличный рассказчик. И главное виды прекрасные. Рекомендую.
- ВВиктор24 октября 2025Ездили на Ольхон 8 сентября с Михаилом. Понравилось все. Точно в назначенное время мы уже садились в машину, по пути
- ХХолмогорова25 сентября 2025Прекрасная организация, интересное информационное сопровождение, потрясающие места и виды с этих мест. Индивидуальный подход. Все очень понравилось. Рекомендую.
- ТТатьяна21 сентября 2025Отлично сьездили. Организация поездки - от дома забрали, к дому привезли на комфортной машине, интересный рассказчик в лице водителя и гида Семена, плотная программа, при этом есть время погулять, осмотреться и сфотографироваться. Рекомендую!
- ААндрей19 сентября 2025Поездка оправдана на все 100%, согласен со всеми отзывами, вы - молодцы! Спасибо Семену за интересную экскурсию, легенды, рассказы, прекрасный
- ААлександра16 сентября 2025Абсолютно солидарна со всеми ранее высказавшимися! Экскурсия топ! Алексей забрал из отеля в установленный час рано утром. Доехали до острова
