Экскурсии на микроавтобусе на Ольхоне с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» на Ольхоне, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
47 отзывов
Водная прогулка
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: По договорённости с гидом
«Поездка проходит на внедорожнике Toyota Sequoia или минивэне Toyota GrandHiace»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 янв в 08:00
12 500 ₽ за человека
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Фотопрогулка
до 12 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 07:00
28 янв в 07:00
30 янв в 07:00
13 000 ₽ за человека
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Водная прогулка
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться необычной природой острова и увидеть великое озеро с высоты горных утесов
Начало: В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
«Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Freed или подобного класса или на минивэне — в зависимости от количества человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 янв в 08:00
15 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 октября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Дата посещения: 21 октября 2025
    Хочу выразить огромную благодарность Алексею.
    Ездили 21.10.2025 г. на Ольхон, на комфортабельном джипе. Всё прошло замечательно. В межсезонье удобно ехать, тк
    читать дальше

    совсем нет туристов, все красивые локации свободны и получаются прекрасные фотографии. Погода была солнечная и совсем не холодно.
    На следующий день 22.10.2025 организовали поездку в Аршан, Саяны. Гид Семен рассказал много интересного, угостил горячим чаем. Горы очень сильно впечатлили, полный восторг. Еще сходили на водопад, увидели лаву затухшего вулкана, посетили монгольский рынок, некоторые приняли минеральную ванну! Очень всем рекомендую! Организаторам огромная благодарность!

  • С
    Сергей
    8 января 2026
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Огромное спасибо Семену, за великолепную экскурсию по Байкалу. Интересные рассказы, восхитительные локации на Байкале, потрясающие обед и ужин на трассе.
    читать дальше

    Вкусный чай (им заранее приготовленный) из термоса на остановке. За традиции и ритуалы, им рассказанные и подготовленные. Прошло все великолепно. Отдельное спасибо ребятам из Москвы, Михаилу, Татьяне и Александру за веселую, дружную компанию. Было очень душевно.

  • Г
    Галина
    6 ноября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Профессионал своего любимого дела! Атмосферно, познавательно, волшебно! Получили мощный заряд энергии!
    Спасибо Михаилу за потрясающую экскурсию! Профессионал своего любимого дела! Атмосферно, познавательно, волшебно! Получили мощный заряд энергии!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Просто замечательная экскурсия! До сих пор нахожусь под огромным впечатлением. Байкал, пожалуй, одно из лучших мест, которые я видела в
    читать дальше

    жизни, и экскурсовод Алексей замечательно раскрыл это место для нас.
    Искренне рекомендую данную экскурсию и экскурсовода - все было четко, пунктуально и безопасно в плане трансфера, и конечно очень интересно и познавательно в плане самой экскурсии

    жизни, и экскурсовод Алексей замечательно раскрыл это место для нас.
Искренне рекомендую данную экскурсию и экскурсовода - все было четко, пунктуально и безопасно в плане трансфера, и конечно очень интересно и познавательно в плане самой экскурсии
  • А
    Александр
    30 октября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Отличная экскурсия. Комфортная машина, Алексей отличный рассказчик. И главное виды прекрасные. Рекомендую.
  • В
    Виктор
    24 октября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Ездили на Ольхон 8 сентября с Михаилом. Понравилось все. Точно в назначенное время мы уже садились в машину, по пути
    читать дальше

    забрали еще пару и далее путешествовали в таком составе. Михаил отличный водитель, интересный собеседник. По дороге узнали много интересного о его родном крае, о природе, людях, традициях. От посещения самого острова впечатления самые положительные, не смотря на неприветливую погоду- был сильный ветер и довольно прохладно. На своем внедорожнике Михаил забирался в такие места, куда другие авто вряд ли проедут. Ощутили мощь Байкала, полюбовались великолепной природой, посетили святые для шаманистов и буддистов места. Большое спасибо Михаилу и нашим попутчикам Татьяне и Вадиму за прекрасную поездку и теплую душевную атмосферу.

    забрали еще пару и далее путешествовали в таком составе. Михаил отличный водитель, интересный собеседник. По дороге узнали много интересного о его родном крае, о природе, людях, традициях. От посещения самого острова впечатления самые положительные, не смотря на неприветливую погоду- был сильный ветер и довольно прохладно. На своем внедорожнике Михаил забирался в такие места, куда другие авто вряд ли проедут. Ощутили мощь Байкала, полюбовались великолепной природой, посетили святые для шаманистов и буддистов места. Большое спасибо Михаилу и нашим попутчикам Татьяне и Вадиму за прекрасную поездку и теплую душевную атмосферу.
  • Х
    Холмогорова
    25 сентября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Прекрасная организация, интересное информационное сопровождение, потрясающие места и виды с этих мест. Индивидуальный подход. Все очень понравилось. Рекомендую.
    Прекрасная организация, интересное информационное сопровождение, потрясающие места и виды с этих мест. Индивидуальный подход. Все очень понравилось. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Отлично сьездили. Организация поездки - от дома забрали, к дому привезли на комфортной машине, интересный рассказчик в лице водителя и гида Семена, плотная программа, при этом есть время погулять, осмотреться и сфотографироваться. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    19 сентября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Поездка оправдана на все 100%, согласен со всеми отзывами, вы - молодцы! Спасибо Семену за интересную экскурсию, легенды, рассказы, прекрасный
    читать дальше

    маршрут, на котором мы не пересеклись ни с одной группой, посвящение в обряды - классная фишка, группа активно принимала участие - побурханили😀 и площадка с выходом на открытый Байкал в конце маршрута (так и оставляйте) захватывает дух. Уезжаю, проникнувшись духом Байкала благодаря вашей отдаче в работе

  • А
    Александра
    16 сентября 2025
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Абсолютно солидарна со всеми ранее высказавшимися! Экскурсия топ! Алексей забрал из отеля в установленный час рано утром. Доехали до острова
    читать дальше

    идеально, по пути накормились вкуснейшей домашней едой в кафе «Тажераны». Бузы, бухлер, пирожки, салаты, пюрешка - всё выше всяких похвал! (еда не входит в стоимость экскурсии). Гид свозил нас в труднодоступные места и локации с потрясающими видами. Пересекались с группой Семена на оных, поэтому пообщались с двумя экскурсоводами, которые с большой любовью и трепетом рассказали нам о своём крае. Отдельным пунктом выражаю
    восхищение растительному миру, который нам довелось лицезреть. Такого разнообразия цветов в дикой природе я не видела примерно никогда (были 7 сентября). Встретили сусликов, коровок, мустангов, овечек…. Завязали ленточки на столбах Сергэ! Про красоту скалы «Шаманка» и виды, которые открываются в финальной точке путешествия говорить не приходится! Понравилось всё! Большое спасибо за такое невероятное путешествие, воспоминания долго будут меня согревать! Надеюсь вернуться через год именно с этой командой. От всего сердца рекомендую это незабываемое путешествие!

    идеально, по пути накормились вкуснейшей домашней едой в кафе «Тажераны». Бузы, бухлер, пирожки, салаты, пюрешка - всё выше всяких похвал! (еда не входит в стоимость экскурсии). Гид свозил нас в труднодоступные места и локации с потрясающими видами. Пересекались с группой Семена на оных, поэтому пообщались с двумя экскурсоводами, которые с большой любовью и трепетом рассказали нам о своём крае. Отдельным пунктом выражаю
восхищение растительному миру, который нам довелось лицезреть. Такого разнообразия цветов в дикой природе я не видела примерно никогда (были 7 сентября). Встретили сусликов, коровок, мустангов, овечек…. Завязали ленточки на столбах Сергэ! Про красоту скалы «Шаманка» и виды, которые открываются в финальной точке путешествия говорить не приходится! Понравилось всё! Большое спасибо за такое невероятное путешествие, воспоминания долго будут меня согревать! Надеюсь вернуться через год именно с этой командой. От всего сердца рекомендую это незабываемое путешествие!

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе);
  2. Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе из Иркутска;
  3. Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе).
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Озеро Сердце;
  3. Мыс Харанцы;
  4. Мыс Любви;
  5. Мыс Саган-Хушун;
  6. Скала Шаманка;
  7. Мыс Хобой;
  8. Халзаны;
  9. Мыс Кобылья голова.
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в январе 2026
Сейчас на Ольхоне в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе на Ольхоне с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Ольхона и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!