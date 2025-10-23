читать дальше

идеально, по пути накормились вкуснейшей домашней едой в кафе «Тажераны». Бузы, бухлер, пирожки, салаты, пюрешка - всё выше всяких похвал! (еда не входит в стоимость экскурсии). Гид свозил нас в труднодоступные места и локации с потрясающими видами. Пересекались с группой Семена на оных, поэтому пообщались с двумя экскурсоводами, которые с большой любовью и трепетом рассказали нам о своём крае. Отдельным пунктом выражаю

восхищение растительному миру, который нам довелось лицезреть. Такого разнообразия цветов в дикой природе я не видела примерно никогда (были 7 сентября). Встретили сусликов, коровок, мустангов, овечек…. Завязали ленточки на столбах Сергэ! Про красоту скалы «Шаманка» и виды, которые открываются в финальной точке путешествия говорить не приходится! Понравилось всё! Большое спасибо за такое невероятное путешествие, воспоминания долго будут меня согревать! Надеюсь вернуться через год именно с этой командой. От всего сердца рекомендую это незабываемое путешествие!