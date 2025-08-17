Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
«В январе и апреле экскурсия не проводится из-за неподходящих условий — становление и таяние льда»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
«Путешествие возможно с января по март (включительно)»
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе из Иркутска
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
«С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира»
Расписание: ежедневно в 07:00
6 окт в 07:00
7 окт в 07:00
13 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей17 августа 2025С Владимиром день пролетел незаметно. Автомобиль удобный, вождение комфортное. Маршрут великолепный. Организация на высоком уровне.
Хочу отметить эрудицию и эмпатию Владимира.
- ММарина25 июля 2025Всё прошло отлично. Волновались за очередь на переправе на Ольхон, но Сергей приятно удивил подготовленной схемой с двумя машинами: на
- ЕЕлена8 июля 2025Экскурсия интересная, места красивейшие. Гид Владимир рассказал очень много интересного и познавательного как про Ольхон и Байкал, так и про
- ЮЮлия28 июня 2025Благодарим организатора Наталью и гида Андрея за прекрасный тур на Ольхоне. Мы не только увидели много восхитительных мест и сделали
- ННаталья22 июня 2025Ольхон меня покорил😍 влюблена навеки❤️
- ЕЕкатерина19 июня 2025Сергей отличный гид и сопровождающий, грамотный проводник по тайге,обладающий широкой базой знаний о родном крае, природе региона. Провезет по малодоступным местам,покажет лучшие локации для фото. Человек с прекрасным чувством юмора сделал путешествие ярким и запоминающимся!
- ААлексей7 июня 2025Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию.
- ЕЕкатерина19 мая 2025Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили паромную переправу, нам предложили
- ААндрей9 мая 2025Водитель-гид Сергей заехал за мной в гостиницу в семь утра, в 10:12 мы были на паромной переправе и через 15
- ННадежда25 марта 2025Отличная экскурсия. Константин забрал нас от отеля, по дороге рассказывал интересные факты о месте куда мы едем. Ждал нас столько времени сколько нам нужно было, по пути тоже предлагал остановки, если видел, что нас что-то заинтересовало)
- ММария21 февраля 2025Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
- ББорис4 ноября 2024Отлично провели день на Ольхоне!
Был экскурсовод Андрей, очень много всего интересного рассказывал на протяжении всего пути из Иркутска и отвечал
- ДДмитрий22 сентября 2024Большое спасибо от нашей семьи Наталье, организатру тура, и конечно же Николаю, который был нашим гидом.
Первоначально мы планировали экскурсию на
- ООльга13 августа 2024Огромнейшее спасибо за идеально организованную экскурсию. Сергей - отличный гид, с приятным чувством юмора. Провез по нас Ольхону с учетом
- ООльга15 июня 2024Экскурсию по Ольхону провел Владимир
Это грамотный,вежливый человек. Много рассказывал об местных обычаев и легенд.
Немного не повезло с погодой. Моросил дождик,но
- ЕЕвгения22 февраля 2024Всё понравилось. Спасибо экскурсоводу! И водителю за вкусный обед! Увидели много красивых локаций. Узнали историю Ольхона, его легенды. И современные реалии.
- ТТатьяна20 февраля 2024Добрый день!
Экскурсия понравилась, Байкал прекрасен!
Увидели много красивых мест, изучили ледяные гроты.
Отдельное спасибо за катание на тюбингах, это было весело))
Единственное, хотелось бы более общительного и веселого гида))
Спасибо за экскурсию, рекомендуем)
- ВВалентина15 сентября 2023День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
- ААлександра21 июля 2023Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
- ИИрина24 июня 2023Поездка была просто замечательная. С погодой повезло - был теплый, солнечный день, поэтому фотографии получились изумительно красивые. Природа просто завораживает,
