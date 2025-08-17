читать дальше

минут уже ехали по Ольхону, повезло, не ждали. Всю дорогу Сергей рассказывал мне о Иркутском крае, Байкале и Ольхоне. Сергей - приветливый, позитивный, знающий и любящий свое дело человек. Мы позавтракали в очень приличном кафе недалеко от известной скалы - Шаманка. И дальше проехали до самой северной оконечности Ольхона, по пути заезжая и останавливаясь в нескольких изумительных местах для фотографирования, где наслаждались потрясающими пейзажами Байкала и острова. На обратном пути опять заехали в то же кафе, но есть не стали, а только выпили кофе, так как спешили на паром. С паромом опять повезло, машин было мало и меньше, чем за полчаса переправились с Ольхона на основной берег. В 22:05 мы уже вернулись в Иркутск, к моей гостинице. В целом поездка и компания мне очень понравились.