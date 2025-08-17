Мои заказы

Экскурсии на Ольхоне весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» на Ольхоне, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
«В январе и апреле экскурсия не проводится из-за неподходящих условий — становление и таяние льда»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
«Путешествие возможно с января по март (включительно)»
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе из Иркутска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе из Иркутска
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: В Иркутске или посёлке Хужир
«С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира»
Расписание: ежедневно в 07:00
6 окт в 07:00
7 окт в 07:00
13 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    С Владимиром день пролетел незаметно. Автомобиль удобный, вождение комфортное. Маршрут великолепный. Организация на высоком уровне.
    Хочу отметить эрудицию и эмпатию Владимира.
  • М
    Марина
    25 июля 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Всё прошло отлично. Волновались за очередь на переправе на Ольхон, но Сергей приятно удивил подготовленной схемой с двумя машинами: на
    одной мы доехали до парома, другая стояла на Ольхоне, переправлялись в итоге без машины, а очереди для людей на паром нет - заходят все. Очередь машин, надо отметить, было очень большая и не представляю сколько бы мы там простояли на машине. Обе машины были комфортными, и мы с сочувствием смотрели на проезжающие буханки, так как там местами просто бездорожье, а мы Тойоте ленд крузер. На самом Ольхоне также Сергей приятно удивлял локациями с потрясающими видами помимо обещаных стандартных точек.

    Всё прошло отлично. Волновались за очередь на переправе на Ольхон, но Сергей приятно удивил подготовленной схемой с двумя машинами: на одной мы доехали до парома, другая стояла на Ольхоне, переправлялись в итоге без машины, а очереди для людей на паром нет - заходят все. Очередь машин, надо отметить, было очень большая и не представляю сколько бы мы там простояли на машине. Обе машины были комфортными, и мы с сочувствием смотрели на проезжающие буханки, так как там местами просто бездорожье, а мы Тойоте ленд крузер. На самом Ольхоне также Сергей приятно удивлял локациями с потрясающими видами помимо обещаных стандартных точек.
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Экскурсия интересная, места красивейшие. Гид Владимир рассказал очень много интересного и познавательного как про Ольхон и Байкал, так и про
    традиции народов, населяющих данные места. Немного испортило настроение то, что не удалось побывать во всех заявленных местах из-за запрета на посещение нац. парка. Оказывается так бывает, поэтому нужно учитывать данный момент при бронировании заранее. Давно хотели посетить Ольхон, осталось ощущение незавершенности.,

  • Ю
    Юлия
    28 июня 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Благодарим организатора Наталью и гида Андрея за прекрасный тур на Ольхоне. Мы не только увидели много восхитительных мест и сделали
    красивые фотографии, но и узнали много интересной и полезной информации о Байкале, о бурятах и местах, которые посещали. Андрей опытный гид, увлеченный своим делом, аккуратный и внимательный водитель, приветливый и весёлый человек. Наша первая поездка на Байкал стала незабываемой, и мы уверены, что вернемся сюда вновь уже в более длительные туры. Очень рекомендуем организатора и, конечно, гида!

  • Н
    Наталья
    22 июня 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Ольхон меня покорил😍 влюблена навеки❤️
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Сергей отличный гид и сопровождающий, грамотный проводник по тайге,обладающий широкой базой знаний о родном крае, природе региона. Провезет по малодоступным местам,покажет лучшие локации для фото. Человек с прекрасным чувством юмора сделал путешествие ярким и запоминающимся!
  • А
    Алексей
    7 июня 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию.
    Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили паромную переправу, нам предложили
    замену: поездка по Тажеранскому побережью Байкала. Это было невероятно красиво и интересно. Тажеранская степь, потрясающие смотровые площадки с видами на Байкал и побережье… В начале мая в бухтах еще был лед, смотришь на Байкал, а вокруг идеальная тишина, изредка лед потрескивает, слух пытается уловить плеск воды, а в ответ безмолвие. Это было так необычно и красиво. Также спускались в некоторые бухты. Посетили мраморный карьер. Ландшафты Тажеранских степей пустынные, растительности немного, но от этого они не менее прекрасные, какие-то неземные😁 Наш гид и водитель Сергей рассказывал много интересной информации. С ним было очень комфортно и безопасно. Поездка получилась очень насыщенной, не смотря на долгую дорогу, усталости не ощущалось, получили невероятные эмоции и впечатления. С удовольствием посетим Байкал зимой 😊 Не прощаемся 😊

    Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили паромную переправу, нам предложили замену: поездка по Тажеранскому побережью Байкала. Это было невероятно красиво и интересно. Тажеранская степь, потрясающие смотровые площадки с видами на Байкал и побережье… В начале мая в бухтах еще был лед, смотришь на Байкал, а вокруг идеальная тишина, изредка лед потрескивает, слух пытается уловить плеск воды, а в ответ безмолвие. Это было так необычно и красиво. Также спускались в некоторые бухты. Посетили мраморный карьер. Ландшафты Тажеранских степей пустынные, растительности немного, но от этого они не менее прекрасные, какие-то неземные😁 Наш гид и водитель Сергей рассказывал много интересной информации. С ним было очень комфортно и безопасно. Поездка получилась очень насыщенной, не смотря на долгую дорогу, усталости не ощущалось, получили невероятные эмоции и впечатления. С удовольствием посетим Байкал зимой 😊 Не прощаемся 😊
  • А
    Андрей
    9 мая 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Водитель-гид Сергей заехал за мной в гостиницу в семь утра, в 10:12 мы были на паромной переправе и через 15
    минут уже ехали по Ольхону, повезло, не ждали. Всю дорогу Сергей рассказывал мне о Иркутском крае, Байкале и Ольхоне. Сергей - приветливый, позитивный, знающий и любящий свое дело человек. Мы позавтракали в очень приличном кафе недалеко от известной скалы - Шаманка. И дальше проехали до самой северной оконечности Ольхона, по пути заезжая и останавливаясь в нескольких изумительных местах для фотографирования, где наслаждались потрясающими пейзажами Байкала и острова. На обратном пути опять заехали в то же кафе, но есть не стали, а только выпили кофе, так как спешили на паром. С паромом опять повезло, машин было мало и меньше, чем за полчаса переправились с Ольхона на основной берег. В 22:05 мы уже вернулись в Иркутск, к моей гостинице. В целом поездка и компания мне очень понравились.

  • Н
    Надежда
    25 марта 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Отличная экскурсия. Константин забрал нас от отеля, по дороге рассказывал интересные факты о месте куда мы едем. Ждал нас столько времени сколько нам нужно было, по пути тоже предлагал остановки, если видел, что нас что-то заинтересовало)
  • М
    Мария
    21 февраля 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
    Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
  • Б
    Борис
    4 ноября 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Отлично провели день на Ольхоне!
    Был экскурсовод Андрей, очень много всего интересного рассказывал на протяжении всего пути из Иркутска и отвечал
    на все вопросы. Он предложил несколько вариантов, как можно проехать маршрут и что посетить.
    Сам Ольхон и Малое море поражает своими красотами и природой! Однозначно на один день нужно съездить, чтобы понять, нравится такое или нет. Но для любителей природы рекомендую сразу брать тур на 3 и более дней!
    Кстати, первый снег мы встретили на Ольхоне 🎄

    Отлично провели день на Ольхоне!Отлично провели день на Ольхоне!Отлично провели день на Ольхоне!Отлично провели день на Ольхоне!Отлично провели день на Ольхоне!Отлично провели день на Ольхоне!
  • Д
    Дмитрий
    22 сентября 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Большое спасибо от нашей семьи Наталье, организатру тура, и конечно же Николаю, который был нашим гидом.
    Первоначально мы планировали экскурсию на
    Ольхон, но Наталья сначала предложила, а затем, несмотря на наш исходный скепсис))), убедила нас вместо очереди на паром посмотреть Тажеранские степи, за что мы очень благодарны, и ни разу не пожалели!
    Нашим гидом был Николай, очень приятный и предупредительный человек, интересный собеседник и отличный водитель, который знает и любит Байкал. Он завозил нас в места, до которых мы бы никак не добрались сами, показал потрясающие виды степей и Байкала с нескольких точек, привез искупаться в прекрасное место и научил видеть сусликов в степи:)
    Спасибо!

  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Огромнейшее спасибо за идеально организованную экскурсию. Сергей - отличный гид, с приятным чувством юмора. Провез по нас Ольхону с учетом
    всех наших хотелок и с учетом физических возможностей. За счет двух машин сэкономил нам время на очередь на паром, а это весьма существенно. Были жалобы в предыдущих отзывах на еду. Кафе действительно не мишленовский ресторан, но еда нормальная. За деликатесами не сюда. Сюда за видами, воздухом и энергетикой Байкала, а этого здесь в избытке. Спасибо всем причастным к организации нашего дня на Ольхоне

  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Экскурсию по Ольхону провел Владимир
    Это грамотный,вежливый человек. Много рассказывал об местных обычаев и легенд.
    Немного не повезло с погодой. Моросил дождик,но
    это не омрачило нашу поездку. Байкал не может оставлять равнодушным. В течение дня мы наблюдали за его мощью и как он меняется. Взляд не оторвешь.
    Природа завораживает. проехали весь остров до мыса Хобой.
    Со скалы видели нерп лежащих на камушке
    Все великолепно. Рекомендую

  • Е
    Евгения
    22 февраля 2024
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Всё понравилось. Спасибо экскурсоводу! И водителю за вкусный обед! Увидели много красивых локаций. Узнали историю Ольхона, его легенды. И современные реалии.
  • Т
    Татьяна
    20 февраля 2024
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Добрый день!
    Экскурсия понравилась, Байкал прекрасен!
    Увидели много красивых мест, изучили ледяные гроты.
    Отдельное спасибо за катание на тюбингах, это было весело))

    Единственное, хотелось бы более общительного и веселого гида))

    Спасибо за экскурсию, рекомендуем)
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
    короткого пребывания на острове проникаешься этой красотой. Спасибо Наталье и нашему гиду Илье. Организовано все четко, машина была удобная. Обед тоже порадовал, согудай и уха из омуля, буузы… Вкусно! Еще раз спасибо! Хотелось бы вернуться еще!)))

  • А
    Александра
    21 июля 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
    свои знания, показать самое красивое и влюбить в свой край. Я довольна, что нашла ваш сайт и буду рекомендовать его моим друзьям

  • И
    Ирина
    24 июня 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Поездка была просто замечательная. С погодой повезло - был теплый, солнечный день, поэтому фотографии получились изумительно красивые. Природа просто завораживает,
    а учитывая, что это место силы, то впечатления от увиденного ещё и усиливались их мистическим духом. . С паромом тоже повезло, уехали практически сразу, поэтому времени было достаточно для полноценного проведения экскурсии. Проехали весь остров до мыса Хобой. Виды завораживают. Сила и мощь Байкала!!! Обратно была большая очередь, но это уже было не важно, т. к. все остальное удалось. Дорога домой была уже по дождю и ночью. На место вернулись в 1 ночи. Всё супер! Спасибо за проведенную экскурсию и профессиональную езду гиду Владимиру.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
  2. Зимний Ольхон вдоль и поперек
  3. Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе из Иркутска
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Скала Шаманка
  5. Мыс Любви
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в октябре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2025 год по теме «Весенние», 51 ⭐ отзыв, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь