Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть другую сторону Ольхона: степные просторы, скрытые озёра и места, где чувствуешь настоящую тишину.
Мы поедем на юг острова, туда, где нет толп туристов, но есть одинокая берёза, сердцеобразное озеро и древняя энергия Байкала. Поговорим о жителях Хужира, шаманских традициях и сакральной географии.
Описание экскурсии
10:00 — начало экскурсии
10:10 — смотровая «Хужир»
Гуляем и наслаждаемся панорамой острова, пролива и посёлка, который стал неофициальной столицей Ольхона.
10:40 — Сад камней и озеро Ялга
Самое крупное озеро на острове. Узнаем, как появился каменный сад и почему местные считают Ялгу особенным. По желанию можно искупаться — вода здесь самая тёплая на Ольхоне.
11:20 — берёза в степи
Одинокое дерево вдалеке от лесов. Место силы, где ощущается, как ветер разговаривает с землёй.
12:00 — озеро Нуку-Нур (озеро-Сердце)
Поднимемся на обзорную точку и увидим, что озеро действительно похоже на сердце. Возможен пикник с ухой, домашним салом, ольхонским хлебом, травяным чаем — и авторской подачей.
12:50 — скала Трезубец
Мощный скальный комплекс с обзорной площадкой и видом, от которого захватывает дыхание.
13:15 — начало обратного пути
14:30 — прибытие в Хужир
Во время поездки
- Вы узнаете, почему одинокая берёза считается деревом силы, как появилось озеро-сердце Нуку-Нур и в чём тайна скалы Трезубец
- Расскажем вам о духах Байкала, местных поверьях и шаманских традициях. Затронем тему сакральной географии и природных порталов
- Выясним, как живут люди в деревне Хужир, какие у нас традиции, чем занимаются местные и каково это — жить круглый год в сердце Байкала
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Национальный парк — 300 ₽ за чел.
- Авторский обед (по желанию) — 1200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Я родился и вырос на Байкале. Влюбился и люблю влюблять гостей в родные места! Поэтому занялся туризмом и уже много лет организую туры и экскурсии. Вместе с командой разработали незабываемые и уникальные путешествия, которые наполнены местным колоритом и пропитаны самобытной культурой сибирского народа. Ждём в гости!
