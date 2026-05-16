Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть другую сторону Ольхона: степные просторы, скрытые озёра и места, где чувствуешь настоящую тишину. Мы поедем на юг острова, туда, где нет толп туристов, но есть одинокая берёза, сердцеобразное озеро и древняя энергия Байкала. Поговорим о жителях Хужира, шаманских традициях и сакральной географии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 28 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — начало экскурсии

10:10 — смотровая «Хужир»

Гуляем и наслаждаемся панорамой острова, пролива и посёлка, который стал неофициальной столицей Ольхона.

10:40 — Сад камней и озеро Ялга

Самое крупное озеро на острове. Узнаем, как появился каменный сад и почему местные считают Ялгу особенным. По желанию можно искупаться — вода здесь самая тёплая на Ольхоне.

11:20 — берёза в степи

Одинокое дерево вдалеке от лесов. Место силы, где ощущается, как ветер разговаривает с землёй.

12:00 — озеро Нуку-Нур (озеро-Сердце)

Поднимемся на обзорную точку и увидим, что озеро действительно похоже на сердце. Возможен пикник с ухой, домашним салом, ольхонским хлебом, травяным чаем — и авторской подачей.

12:50 — скала Трезубец

Мощный скальный комплекс с обзорной площадкой и видом, от которого захватывает дыхание.

13:15 — начало обратного пути

14:30 — прибытие в Хужир

Во время поездки

Вы узнаете, почему одинокая берёза считается деревом силы, как появилось озеро-сердце Нуку-Нур и в чём тайна скалы Трезубец

Расскажем вам о духах Байкала, местных поверьях и шаманских традициях. Затронем тему сакральной географии и природных порталов

Выясним, как живут люди в деревне Хужир, какие у нас традиции, чем занимаются местные и каково это — жить круглый год в сердце Байкала

Организационные детали

Едем на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы