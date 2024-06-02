1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Приглашаем вас прокатиться на джипах по прозрачной толще заледеневшей байкальской воды и полюбоваться чудесами, сотворёнными снегопадами и ветрами»
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Программа: Водитель на комфортном внедорожнике заберет Вас из отеля, где Вы проживаете»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман2 июня 2024Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
- ССофья10 апреля 2024Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
- ННаталья7 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
- ММилана22 марта 2024Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
- ЮЮлия14 марта 2024Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
- ААнна10 марта 2024Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
- ММаксим5 марта 2024Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
- ВВалерия14 февраля 2024Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
- ААлёна3 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
- ЕЕлена7 октября 2023Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Джиппинг»
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