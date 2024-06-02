Покататься на джипах на Ольхоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Джиппинг» на Ольхоне, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по югу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
20 отзывов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Приглашаем вас прокатиться на джипах по прозрачной толще заледеневшей байкальской воды и полюбоваться чудесами, сотворёнными снегопадами и ветрами»
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
76 отзывов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Программа: Водитель на комфортном внедорожнике заберет Вас из отеля, где Вы проживаете»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
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    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • С
    Софья
    10 апреля 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
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    компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон!

  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
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    из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую!

  • М
    Милана
    22 марта 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
  • В
    Валерия
    14 февраля 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
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    комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи

  • А
    Алёна
    3 декабря 2023
    Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
    Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Джиппинг»

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  5. Групповая экскурсия на север острова Ольхон
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  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Джиппинг" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 300 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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