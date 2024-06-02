Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем

живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и

компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон!

Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории

из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую!

Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!

Ю Юлия

Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом