Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и символика Древнего Египта: автопешеходная экскурсия
Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Завтра в 10:30
25 июн в 10:30
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Омское Левобережье: от начала строительства до наших дней
Изучите уникальные мозаики и дворовый ЖЭК-арт Омского Левобережья. Узнайте о жизни местных жителей и истории микрорайонов. Подходит для всей семьи
Начало: У кинотеатра «Иртыш»
Расписание: в субботу в 14:00
28 июн в 14:00
5 июл в 14:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧерных27 марта 2025Владимир - интересный рассказчик. Благодарю за экскурсию. Рекомендую!
- ЕЕлена2 февраля 2025Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска. Владимир владеет интереснейшими материалами и глубинными знания. Рекомендую!!!
- ААнгелина27 ноября 2024Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Владимиром,прекрасно адаптирована к интересам. Получили море новых впечатлений, знаний, полезной информации как просто увлекательной,так и
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Необычные дома»
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