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Необычные дома в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Омске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Омск и символика Древнего Египта
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и символика Древнего Египта: автопешеходная экскурсия
Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Загадка погребённого Омска
На машине
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Завтра в 10:30
25 июн в 10:30
10 000 ₽ за человека
Омское Левобережье: от начала строительства до наших дней
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Омское Левобережье: от начала строительства до наших дней
Изучите уникальные мозаики и дворовый ЖЭК-арт Омского Левобережья. Узнайте о жизни местных жителей и истории микрорайонов. Подходит для всей семьи
Начало: У кинотеатра «Иртыш»
Расписание: в субботу в 14:00
28 июн в 14:00
5 июл в 14:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Черных
    27 марта 2025
    Загадка погребённого Омска
    Владимир - интересный рассказчик. Благодарю за экскурсию. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Загадка погребённого Омска
    Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска. Владимир владеет интереснейшими материалами и глубинными знания. Рекомендую!!!
    Благодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города ОмскаБлагодарю Владимира за познавательную, увлекательную экскурсию по нестандартным местам города Омска
  • А
    Ангелина
    27 ноября 2024
    Омск и символика Древнего Египта
    Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Владимиром,прекрасно адаптирована к интересам. Получили море новых впечатлений, знаний, полезной информации как просто увлекательной,так и
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    вполне полезной. Увлекательное путешествие в разные исторические времена, связанные с историей края и действительно Владимир показал нам Символы Египта очень интересно, конечно мы даже несколько нашли сами, получилась такая охота на символы))) Спасибо всем Вам,всем причастны,спасибо за прекрасное время и отлично проведенный выходной день!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Загадка погребённого Омска
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
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    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Необычные дома»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Любинский проспект
  4. Успенский Собор
  5. Площадь имени Бухгольца
  6. Памятник Достоевскому
Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2025
Сейчас в Омске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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