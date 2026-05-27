Омский острог оставил неизгладимый след в судьбе Достоевского. Мы разберёмся в обстоятельствах, которые привели писателя на каторгу. Посмотрим, где он жил, и выясним, в каких условиях.
Увидим ландшафт из эпилога «Преступления и наказания» и вспомним строки из великих произведений писателя, связанные с его пребыванием в остроге.
- Территория раскопок омского каторжного острога, в одном из бараков которого великий писатель жил 4 года.
- Тарские ворота, через которые Достоевский попал на территорию острога.
- Дом коменданта Омской крепости, где сейчас находится Литературный музей им. Ф. М. Достоевского.
- Памятники, посвящённые Достоевскому.
- Воскресенский собор, описанный в повести «Записки из Мёртвого дома».
- Ландшафт, который Достоевский описал в эпилоге романа «Преступление и наказание».
- Возрастное ограничение — 16+.
- Посещение литературного музея им. Ф. М. Достоевского — по желанию, вход — 150 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Мы вдохновляемся Омском и считаем его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываем увлекательные истории, руководствуясь принципом научной достоверности, находим яркие факты и показываем Омск в необычном свете.
