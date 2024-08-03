2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОмск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
Начало: На набережной реки Омь
Расписание: в четверг в 18:30
500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
18 авг в 13:30
19 авг в 18:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 августа 2024Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Памятник Достоевскому»
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