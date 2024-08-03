Памятник Достоевскому – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Достоевскому» в Омске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Омск - «третья столица России»
На машине
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по уютным улочкам
Начало: На набережной реки Омь
Расписание: в четверг в 18:30
500 за человека
Знакомьтесь, Омск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
18 авг в 13:30
19 авг в 18:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Омск - «третья столица России»
    Анжелика - нас гид - отличный рассказчик! Очень любит свой город, прекрасно знает историю и ориентируется в юг многих сплетениях
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    исторических фактов. Очень комфортабельный автомобиль. К сожалению, мы попали на экскурсию в День города и никуда не могли проехать. В результате экскурсия была несколько сумбурной. Сама гид очень переживала по этому поводу и старалась логически выстроить экскурсию. Из-за столпотворения и фото мало сделали.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Памятник Достоевскому»

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  5. Успенский Собор
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Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "Памятник Достоевскому" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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