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От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске

Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Эта экскурсия не заменит обзорную, но совершенно точно расширит представление об истории, культуре и традициях города. У привокзального здания Транссиба вы узнаете, почему станция оказалась вне города. Попробуете омские гастрономические сувениры. Прокатитесь на трамвае, прогуляетесь по богатой Казачьей слободе и старейшему Казачьему рынку. А также посетите Никольский казачий собор.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске

Описание экскурсии

  • Привокзальная площадь станции «Омск». Мы увидим единственное здание, сохранившееся здесь со времен строительства Транссиба, а заодно поймём, какое отношение станция имеет к истории сибирских казаков
  • Территория Казачьего форштадта (Казачьей слободы) — некогда самый богатый и густонаселённый район Омска
  • Казачий рынок — один из старейших рынков города, куда регулярно заглядывают местные жители за продуктами
  • Никольский казачий собор — самый старый сохранившийся православный храм в Омске и главный храм Сибирского казачьего войска

На экскурсии вы узнаете об истории мест и о современной жизни здесь. А главное — поживёте жизнью местных: прокатитесь на трамвае, заглянете на рынок, оцените омские гастрономические сувениры.

Организационные детали

  • В стоимость входит проезд на трамвае. Трамвай на экскурсии будет рейсовый, в нём будут другие пассажиры
  • Программа 7+
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 850 туристов
Мы живём в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.

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