Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Омске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Начало: У ж/д вокзала Омск-пригород
19 сен в 10:15
7 ноя в 10:15
2500 ₽ за человека
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
На автобусе
6 часов
Групповая
до 18 чел.
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
Начало: У Дома Союзов, Карла Маркса 4
Завтра в 11:00
23 авг в 11:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
читать дальшеуменьшить

или Орла, впечатление жаркого Юга. Солёное озеро, необычные цветы, пение птиц. Остановка у излучины Иртыша. Всего около шести часов, но зрительных "вкусностей" столько, что аж в сон от перегрузки клонило. Это так здорово!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Омске в категории "На весь день"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи;
  2. Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»;
  3. «Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+).
Какие места ещё посмотреть в Омске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Омская крепость;
  2. Любинский проспект;
  3. Успенский Собор;
  4. Набережная;
  5. Дом купца Батюшкова;
  6. Памятник Достоевскому;
  7. Ачаирский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2026
Сейчас в Омске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Омск на 1 день, гиды Омска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Омск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026