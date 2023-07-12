Индивидуальная
до 2 чел.
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Начало: У ж/д вокзала Омск-пригород
19 сен в 10:15
7 ноя в 10:15
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
«Гармония вкуса и духа»: Ачаирский монастырь, сад и винодельня (18+)
Путешествие сквозь историю, память и вкус Сибири
Начало: У Дома Союзов, Карла Маркса 4
Завтра в 11:00
23 авг в 11:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
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А
По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
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Всего 2 отзыва в Омске в категории "На весь день"
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Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На весь день»
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Сейчас в Омске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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