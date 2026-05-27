Омск в кадре: фотохроника 1855-2005 годов

Сравнить современный город с архивными снимками за 150 лет
За три века голая степь превратилась в город-сад. Половину этой истории вы проследите по фотографиям за 150 лет.

Первые здания, Западно-Сибирская выставка, Гражданская и Великая Отечественная, космический рывок — всё сохранилось в кадрах.

Вы сопоставите более 200 архивных снимков с современными улицами, а также сделаете свой портрет на фоне Омска.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • стрелку рек Иртыш и Омь — колыбель города, где стояла Омская крепость.
  • архитектурный ансамбль улицы Ленина.
  • Сибирь в лицах — галерею портретов омичей.

И узнаете:

  • как строился и расцветал город, как его облик сформировали земля и вода.
  • почему Омск называют «сибирский Петербургом» и «белой столицей».
  • какой была одна и та же улица в 1911, 1961 и 2022 годах.
  • почему Сибирь — это кузница Победы.

А также услышите:

  • о первом фотоателье 1855 года и его основателе — Тёмкине.
  • триумфе сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 года.
  • адмирале Александре Колчаке и Гражданской войне.
  • трудовом подвиге женщин и детей у станков в Великую Отечественную.
  • космической отрасли.

Организационные детали

  • Передвигаемся на автомобиле Lada.
  • В жару возьмите воду и головной убор.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 708 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!

