За три века голая степь превратилась в город-сад. Половину этой истории вы проследите по фотографиям за 150 лет.
Первые здания, Западно-Сибирская выставка, Гражданская и Великая Отечественная, космический рывок — всё сохранилось в кадрах.
Вы сопоставите более 200 архивных снимков с современными улицами, а также сделаете свой портрет на фоне Омска.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стрелку рек Иртыш и Омь — колыбель города, где стояла Омская крепость.
- архитектурный ансамбль улицы Ленина.
- Сибирь в лицах — галерею портретов омичей.
И узнаете:
- как строился и расцветал город, как его облик сформировали земля и вода.
- почему Омск называют «сибирский Петербургом» и «белой столицей».
- какой была одна и та же улица в 1911, 1961 и 2022 годах.
- почему Сибирь — это кузница Победы.
А также услышите:
- о первом фотоателье 1855 года и его основателе — Тёмкине.
- триумфе сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 года.
- адмирале Александре Колчаке и Гражданской войне.
- трудовом подвиге женщин и детей у станков в Великую Отечественную.
- космической отрасли.
Организационные детали
- Передвигаемся на автомобиле Lada.
- В жару возьмите воду и головной убор.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Омске
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 708 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!
