Страусиная ферма в Омске!

Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных

Вы увидите павлинов, фазанов, осликов, пони и многих других необычных животных, сможете покормить их с руки и зарядиться позитивными эмоциями от общения.

А если захотите, мы организуем «Сибирское сафари» к красивейшим благородным маралам.
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!
Страусиная ферма в Омске!

Что вас ожидает

Африканские эму

Вы будете удивлены, но на страусиной ферме живут не только страусы. Великолепные северные маралы, яки, пони, зайцы, фазаны и даже павлин — не спеша прогуливаясь по территории, вы увидите множество экзотических животных. Всех их можно будет покормить, взяв с собой яблоки, капусту и другие овощи или же приобретя на входе морковь, а некоторых даже погладить. Мы прогуляемся по птичьему двору и поговорим о фауне нашего края, а после, если захотите, отправимся на «Сибирское сафари». Из машины с открытым верхом вы увидите, как пасутся маралы и полюбуетесь их грациозными движениями.

Пикник на природе

Вы можете устроить пикник на траве на территории хозяйства или же пообедать в местном кафе, где подают лучший плов и шурпу из баранины, отменный лагман, куриный шашлык из тандыра. Мы поговорим о необычных блюдах, которые готовят из страусиных яиц, и о том, как можно использовать их скорлупу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Корм для животных можно привезти с собой (яблочки, морковка, капуста), можно приобрести на кассе (морковка)
  • В продаже периодически имеются страусиные яйца. Наличие и цену уточняйте в сувенирной лавке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Приветствую вас! Я коренной омич, непрофессиональный гид, но влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!
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