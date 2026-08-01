Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Вы увидите павлинов, фазанов, осликов, пони и многих других необычных животных, сможете покормить их с руки и зарядиться позитивными эмоциями от общения. А если захотите, мы организуем «Сибирское сафари» к красивейшим благородным маралам.
Описание экскурсии
Африканские эму
Вы будете удивлены, но на страусиной ферме живут не только страусы. Великолепные северные маралы, яки, пони, зайцы, фазаны и даже павлин — не спеша прогуливаясь по территории, вы увидите множество экзотических животных. Всех их можно будет покормить, взяв с собой яблоки, капусту и другие овощи или же приобретя на входе морковь, а некоторых даже погладить. Мы прогуляемся по птичьему двору и поговорим о фауне нашего края, а после, если захотите, отправимся на «Сибирское сафари». Из машины с открытым верхом вы увидите, как пасутся маралы и полюбуетесь их грациозными движениями.
На территории хозяйства или же пообедать в местном кафе, где подают лучший плов и шурпу из баранины, отменный лагман, куриный шашлык из тандыра. Мы поговорим о необычных блюдах, которые готовят из страусиных яиц, и о том, как можно использовать их скорлупу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Дополнительные расходы
Отдельно оплачивается входной билет на ферму — 400 ₽ для каждого участника старше 14 лет; а также сафари к маралам — 200 ₽
Корм для животных можно привезти с собой (яблочки, морковка, капуста), можно приобрести на кассе (морковка)
В продаже периодически имеются страусиные яйца. Наличие и цену уточняйте в сувенирной лавке.
На территории работает кафе, где вы сможете перекусить
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 727 туристов
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!