Вы увидите павлинов, фазанов, осликов, пони и многих других необычных животных, сможете покормить их с руки и зарядиться позитивными эмоциями от общения. А если захотите, мы организуем «Сибирское сафари» к красивейшим благородным маралам.

Описание экскурсии

Африканские эму

Вы будете удивлены, но на страусиной ферме живут не только страусы. Великолепные северные маралы, яки, пони, зайцы, фазаны и даже павлин — не спеша прогуливаясь по территории, вы увидите множество экзотических животных. Всех их можно будет покормить, взяв с собой яблоки, капусту и другие овощи или же приобретя на входе морковь, а некоторых даже погладить. Мы прогуляемся по птичьему двору и поговорим о фауне нашего края, а после, если захотите, отправимся на «Сибирское сафари». Из машины с открытым верхом вы увидите, как пасутся маралы и полюбуетесь их грациозными движениями.

На территории хозяйства или же пообедать в местном кафе, где подают лучший плов и шурпу из баранины, отменный лагман, куриный шашлык из тандыра. Мы поговорим о необычных блюдах, которые готовят из страусиных яиц, и о том, как можно использовать их скорлупу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.

Дополнительные расходы