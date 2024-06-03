1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ИИрина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
- ММаксим17 мая 2024Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ЮЮлия6 февраля 2024Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
- ННаталья24 августа 2023Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Памятник Лескову»
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