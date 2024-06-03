Памятник Лескову – экскурсии в Орле

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Лескову» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
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    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Старинный город над Окой
    Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
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    экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Купеческий Орёл
    Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Памятник Лескову»

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  1. Старинный город над Окой
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  3. Купеческий Орёл
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Памятник Лескову" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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