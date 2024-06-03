Ю Юлия Орёл - путешествие во времени Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.

N Nikolay Старинный город над Окой Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️

И Ирина Орёл - путешествие во времени Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!

М Максим Орёл - путешествие во времени Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))

А Анна Купеческий Орёл Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!

И Ирина Старинный город над Окой читать дальше что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!! Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и

В Виктория Купеческий Орёл Изумительно!!!

Ю Юлия Старинный город над Окой читать дальше экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем. Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в