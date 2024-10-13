Индивидуальная
до 3 чел.
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
9734 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
Завтра в 19:00
10 апр в 09:00
7600 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла13 октября 2024Были на обзорной экскурсии "Литературный Орёл" 11.10.24. Экскурсовод Павлова Галина Николаевна. Благодарны Галине Николаевне за то,что она передала нам свою любовь к городу и к его знаменитым землякам. Узнали много нового и интересного. Спасибо
- ЕЕлена6 августа 2024Благодарим Андрея за удивительную экскурсию в Болхов! Очень тонкое восприятие интересов экскурсантов, подстройка и полное совпадение. Огромный багаж знаний в
- ЮЮлия6 ноября 2023Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
- ЖЖанна7 января 2023Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
- ТТатьяна9 ноября 2022Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. много новой интересной информации подчерпнули для себя. экскурсия выстроена грамотно в плане маршрута, подачи информации. В полном восторге. Экскурсоводу Андрею просто браво.
- ННаталья7 ноября 2022Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
- ТТатьяна26 июня 2022Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
- ННаталья12 июня 2022Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Свято-Введенский женский монастырь»
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