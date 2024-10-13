Свято-Введенский женский монастырь – экскурсии в Орле

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Введенский женский монастырь» в Орле, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
9734 ₽ за всё до 3 чел.
По Курским улицам Орла
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
Завтра в 19:00
10 апр в 09:00
7600 ₽ за всё до 15 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    13 октября 2024
    «Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
    Были на обзорной экскурсии "Литературный Орёл" 11.10.24. Экскурсовод Павлова Галина Николаевна. Благодарны Галине Николаевне за то,что она передала нам свою любовь к городу и к его знаменитым землякам. Узнали много нового и интересного. Спасибо
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Благодарим Андрея за удивительную экскурсию в Болхов! Очень тонкое восприятие интересов экскурсантов, подстройка и полное совпадение. Огромный багаж знаний в
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    сочетании истинно народных преданий, научных изысканий и энциклопедических знаний. Очень очень интересно! Все двери храмов перед нами открылись! Голубое небо, старинные фрески, перезвон колокольчиков… Спасибо большое Андрею за чуткость доброжелательность и профессионализм. Эмоции зашкаливали! Пять часов пролетели как один миг! Мы уехали с сердцем наполненным Радостью. Надеемся, что мы еще обязательно встретимся!

  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
  • Ж
    Жанна
    7 января 2023
    «Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
    Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2022
    Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
    Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. много новой интересной информации подчерпнули для себя. экскурсия выстроена грамотно в плане маршрута, подачи информации. В полном восторге. Экскурсоводу Андрею просто браво.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2022
    По Курским улицам Орла
    Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
    Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённаяПрекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённаяПрекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Свято-Введенский женский монастырь»

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  1. Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
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  3. «Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Памятник Лескову
  4. Свято-Введенский женский монастырь
  5. Храм Архангела Михаила
  6. Гостиный Двор
  7. Александровский мост
  8. Парк Дворянское гнездо
  9. Спасское-Лутовиново
Сколько стоит экскурсия по Орлу в апреле 2025
Сейчас в Орле в категории "Свято-Введенский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 9734. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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