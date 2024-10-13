А Алла «Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу Были на обзорной экскурсии "Литературный Орёл" 11.10.24. Экскурсовод Павлова Галина Николаевна. Благодарны Галине Николаевне за то,что она передала нам свою любовь к городу и к его знаменитым землякам. Узнали много нового и интересного. Спасибо

Е Елена Из Орла в Болхов, или Сказка рядом читать дальше сочетании истинно народных преданий, научных изысканий и энциклопедических знаний. Очень очень интересно! Все двери храмов перед нами открылись! Голубое небо, старинные фрески, перезвон колокольчиков… Спасибо большое Андрею за чуткость доброжелательность и профессионализм. Эмоции зашкаливали! Пять часов пролетели как один миг! Мы уехали с сердцем наполненным Радостью. Надеемся, что мы еще обязательно встретимся! Благодарим Андрея за удивительную экскурсию в Болхов! Очень тонкое восприятие интересов экскурсантов, подстройка и полное совпадение. Огромный багаж знаний в

Ю Юлия Из Орла в Болхов, или Сказка рядом Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!

Ж Жанна «Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.

Т Татьяна Из Орла в Болхов, или Сказка рядом Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. много новой интересной информации подчерпнули для себя. экскурсия выстроена грамотно в плане маршрута, подачи информации. В полном восторге. Экскурсоводу Андрею просто браво.

Н Наталья По Курским улицам Орла Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!

Т Татьяна По Курским улицам Орла Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!