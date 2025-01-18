Мои заказы

Храм Архангела Михаила – экскурсии в Орле

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Архангела Михаила» в Орле, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Орёл сквозь столетия
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Орла
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческий Орёл
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Орёл вчера и сегодня
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Орёл - путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 января 2025
    Орёл вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотряОтличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Купеческий Орёл
    Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях.
    У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
  • И
    Инна
    19 мая 2023
    Купеческий Орёл
    Чудесная Даша, полезная, познавательная экскурсия!
  • И
    Ирина
    26 февраля 2023
    Купеческий Орёл
    Огромное спасибо Дарье за обзорную экскурсию по городу. Нам было и интересно, и познавательно, и весело. Любовь к своему городу,
    читать дальше

    багаж знаний и доступность донесения информации, сделали своё дело: город нам понравился, будем стараться вернуться в него ещё. Положили в копилочку наших путешествий ещё одно замечательное место нашей страны.

  • Г
    Григорий
    4 февраля 2023
    Купеческий Орёл
    Дарья как гид сделала отличную экскурсию под мои интересы. К экскурсии специально подготовилась, да и я с ее рекомендации накануне
    читать дальше

    перечитал те произведения русской литературы - Тургенев, Лесков, Леонид Андреев, Толстой, Фет - так или иначе связанные с Орлом и окрестностями. Получилось очень познавательно. Вполне можно такие экскурсии для учителей литературы проводить при поддержке органов управления образованием))
    Григорий

  • А
    Алла
    8 января 2023
    Купеческий Орёл
    Отличную экскурсию провела Дарья! Глубоко знает историю города, отличный рассказчик и собеседник. Мы получили полное представление о возникновении и развитии
    читать дальше

    города, об этапах его истории, культуры, о знаменитых писателях, чья жизнь и творчество связаны со здешними местами. Мне это было особенно интересно, так как мои дальние предки жили в Орле. Рекомендую Дарью как отличного экскурсовода!

  • Д
    Дмитрий
    7 января 2023
    Купеческий Орёл
    Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и оперирует материалом. Получили массу удовольствия и впечатлений.
    Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн иБольшое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн иБольшое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн иБольшое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн иБольшое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2022
    Купеческий Орёл
    Спасибо за экскурсию! Было интересно, легко, местами забавно) Дарья хорошая рассказчица, с чувством юмора, грамотной речью, доступной подачей материала. Прогулка получилась приятной и полезной. Нам все понравилось)
  • М
    Марина
    10 мая 2022
    Купеческий Орёл
    Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором! Экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
    Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором!
  • М
    Марина
    9 марта 2022
    Купеческий Орёл
    Спасибо! Экскурсия очень понравилась!
  • И
    Инна
    9 января 2022
    Купеческий Орёл
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод просто профессионал своего дела. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • а
    александр
    6 января 2022
    Купеческий Орёл
    Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Дарье!
  • Е
    Елена
    19 октября 2021
    Купеческий Орёл
    Были первый раз в Орле, брали обзорную экскурсию по городу. Очень благодарны Дарье за ее интереснейший рассказ с массой исторических,
    читать дальше

    архитектурных, литературных деталей! Выверенный и удобный маршрут, увлекательное и профессиональное изложение. Она прекрасный рассказчик, по-настоящему увлекла городом и его жителями. Хотим вернуться и услышать, узнать новые истории и маршруты от нее. Однозначно, рекомендуем и экскурсовода, и экскурсию.

  • О
    Ольга
    13 октября 2021
    Купеческий Орёл
    11 октября Дарья по нашей просьбе зашла за нами, что очень удобно для только приехавших людей, не знающих город. И
    читать дальше

    дальше более двух часов мы с удовольствием гуляли, рассматривали здания, старые купеческие и новые советские, слушали истории про известных горожан, смешные и драматические, осматривали памятники, даже попытались подсмотреть за раскопками на стрелке Оки и Орлика. В общем, отличная возможность познакомиться с городом и сравнить с тем, что было - наш гид принесла старые фото. Дарья много знает и с удовольствием делится этим. Отличный день, спасибо!

  • И
    Ирина
    24 июля 2021
    Купеческий Орёл
    Дарья великолепный рассказчик. Наша прогулка по Орлу была очень насыщенной, информативной и яркой. Город с колоссальной историей, но без проводника,
    читать дальше

    который любит город и знает его тайны, мы бы самостоятельно не смогли покорить и настолько проникнуться любовью к Орлу. Экскурсия получилась очень живая, наполненная историями о героях-орловцах и значимых персонажах в истории города. Орёл – это не только литературная столица и родина плеяды талантливых писателей, но и живые истории из наших дней, о гостях города в разное время и эпохи, это архитектура и рассказ о том, чем живёт город в наши дни и как хранится (или утрачивается) великое наследие Орла. Огромная благодарность!

  • Е
    Елена
    17 мая 2021
    Купеческий Орёл
    Спасибо большое Дарье! Очень интересная экскурсия. Необычная подача материала, много забавных историй из жизни города.
  • О
    Олег
    8 мая 2021
    Купеческий Орёл
    Экскурсия очень понравилась.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2021
    Купеческий Орёл
    Очень интересная экскурсия! понравилось всё-Даша отличный экскурсовод,отвечает на любые интересующие нас вопросы,приятно было общаться. мы узнали много нового про наш город и наши гости из Питера,для которых и была организована экскурсия, были в восторге. Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Храм Архангела Михаила»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Орёл сквозь столетия
  2. Купеческий Орёл
  3. Орёл вчера и сегодня
  4. Орёл - путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Гостиный Двор
  2. Улица Ленина
  3. Памятник Лескову
  4. Храм Архангела Михаила
  5. Сквер Танкистов
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Самое главное
  8. Парк Дворянское гнездо
  9. Богоявленский собор
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в декабре 2025
Сейчас в Орле в категории "Храм Архангела Михаила" можно забронировать 4 экскурсии от 5400 до 8000. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Орле на 2025 год по теме «Храм Архангела Михаила», 235 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль