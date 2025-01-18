Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Орла
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 января 2025Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ННаталья24 августа 2023Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях.
У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
- ИИнна19 мая 2023Чудесная Даша, полезная, познавательная экскурсия!
- ИИрина26 февраля 2023Огромное спасибо Дарье за обзорную экскурсию по городу. Нам было и интересно, и познавательно, и весело. Любовь к своему городу,
- ГГригорий4 февраля 2023Дарья как гид сделала отличную экскурсию под мои интересы. К экскурсии специально подготовилась, да и я с ее рекомендации накануне
- ААлла8 января 2023Отличную экскурсию провела Дарья! Глубоко знает историю города, отличный рассказчик и собеседник. Мы получили полное представление о возникновении и развитии
- ДДмитрий7 января 2023Большое спасибо Дарье за интересную экскурсию по купеческим улочкам Орла. Дарья прекрасно ориентируется в темн и оперирует материалом. Получили массу удовольствия и впечатлений.
- ЕЕкатерина12 октября 2022Спасибо за экскурсию! Было интересно, легко, местами забавно) Дарья хорошая рассказчица, с чувством юмора, грамотной речью, доступной подачей материала. Прогулка получилась приятной и полезной. Нам все понравилось)
- ММарина10 мая 2022Экскурсия нам понравилась очень!!! Экскурсовод Дарья это мастер своего дела, рассказывала очень интересно и с юмором! Экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо!
- ММарина9 марта 2022Спасибо! Экскурсия очень понравилась!
- ИИнна9 января 2022Экскурсия очень понравилась, экскурсовод просто профессионал своего дела. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- аалександр6 января 2022Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Дарье!
- ЕЕлена19 октября 2021Были первый раз в Орле, брали обзорную экскурсию по городу. Очень благодарны Дарье за ее интереснейший рассказ с массой исторических,
- ООльга13 октября 202111 октября Дарья по нашей просьбе зашла за нами, что очень удобно для только приехавших людей, не знающих город. И
- ИИрина24 июля 2021Дарья великолепный рассказчик. Наша прогулка по Орлу была очень насыщенной, информативной и яркой. Город с колоссальной историей, но без проводника,
- ЕЕлена17 мая 2021Спасибо большое Дарье! Очень интересная экскурсия. Необычная подача материала, много забавных историй из жизни города.
- ООлег8 мая 2021Экскурсия очень понравилась.
- ННаталья3 мая 2021Очень интересная экскурсия! понравилось всё-Даша отличный экскурсовод,отвечает на любые интересующие нас вопросы,приятно было общаться. мы узнали много нового про наш город и наши гости из Питера,для которых и была организована экскурсия, были в восторге. Рекомендуем всем.
