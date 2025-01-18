Гостиный Двор – экскурсии в Орле

Найдено 5 экскурсий в категории «Гостиный Двор» в Орле, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Купеческий Орёл
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
7600 ₽ за всё до 15 чел.
Орёл вчера и сегодня
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7600 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Орёл православный и купеческий
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 января 2025
    Орёл вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотряОтличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря
  • А
    Александр
    19 июля 2024
    Орёл православный и купеческий
    Экскурсовод Дарья Фурманская, обладая энциклопедическими знаниями в области истории, великолепно подаёт информацию. Очень доброжелательная, легка в общении. Большое ей спасибо!!!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!
  • А
    Анжелика
    10 марта 2024
    Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
    Интересная прогулка по городу.
  • С
    Светлана
    5 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • Г
    Глеб
    30 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Купеческий Орёл
    Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
  • В
    Виктория
    23 апреля 2023
    Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
    Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
  • Н
    Нечаев
    27 июня 2022
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Всё хорошо. познавательно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Гостиный Двор»

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  1. Купеческий Орёл
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  3. Обзорная экскурсия по Орлу
  4. Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
  5. Орёл православный и купеческий
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Улица Ленина
  3. Сквер Танкистов
  4. Памятник Лескову
  5. Свято-Введенский женский монастырь
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Александровский мост
  8. Парк Дворянское гнездо
  9. Спасское-Лутовиново
Сколько стоит экскурсия по Орлу в апреле 2025
Сейчас в Орле в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7500 до 7600. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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