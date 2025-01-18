Индивидуальная
до 15 чел.
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
7600 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 января 2025Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
- ААлександр19 июля 2024Экскурсовод Дарья Фурманская, обладая энциклопедическими знаниями в области истории, великолепно подаёт информацию. Очень доброжелательная, легка в общении. Большое ей спасибо!!!
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
- ГГлеб30 августа 2023Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
- ННаталья24 августа 2023Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
- ВВиктория23 апреля 2023Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
- ННечаев27 июня 2022Всё хорошо. познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Гостиный Двор»
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