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Германию и её сателитов, то сейчас НАС бы никого вообще не было в живых. Война велась на уничтожение нашего народа! Эта страшная Война и Славный праздник 9 Мая - ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, единственное, что на данный момент объединяет народ России. Остальное из Великого Советского прошлого практически полностью предано забвению. Если ВЫ хотите знать историю Орла и области в период Великой Отечественной Войны, то вам точно к экскурсоводу профессионалу Андрею. Помимо информации из официальных источников, Андрей может поделиться воспоминаниями, которые лично ему рассказывали ветераны ВОВ и его родственники, которые застали это страшное, суровое, но и героическое время для нашего народа. С Андреем мы поездили на его автомобиле по городу Орлу и его области, по местам героических боёв, по памятным местам с монументами ВОВ, по местам захоронений воинов РККА. Были на месте где был убит в бою советский генерал РККА, командующий войсками на Орловщине. Экскурсия была насыщена впечатлениями и эмоциями. Экскурсией БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН!!! Столько интереснейшей и полезной исторической информации, я никогда не получал от экскурсовода. Это факт. Я был в множестве русских городов по теме ВОВ и всегда брал там индивидуальную экскурсию. И поверьте, мне есть с чем сравнивать. Сказывается ещё то, что Андрей археолог и история это его стихия!!! Всем советую брать экскурсии у Андрея! Берите с собой детей. Приобщайте их к адекватному пониманию исторических процессов. Пропитывайте их знаниями правильного восприятия подвигов воинов РККА в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. А не как нам пытаются показывать по ТВ и в современных фильмах. Пусть дети, да и взрослые знают - за что на самом деле бились наши Славные предки, и какой именно народ смог сокрушить Союз объединённой фашисткой Европы. А это - трудовой народ СССР и никто другой!!! Андрею процветания, сил и успехов на пути обучения и просвещения людей по истории ВОВ1941-1945 гг!!! Ах, да. Огромное спасибо, Андрей.