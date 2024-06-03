Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Орла

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Орёл сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
«Погуляете по пешеходной улице Ленина и услышите о местном быте в былые и нынешние времена»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
«В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
«Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«Вы оцените красоту наших парков и скверов, необычность площадей и улиц»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
По Курским улицам Орла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
«Архитектура Орла и Курских улиц»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 15 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
«Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
  • O
    Oxana
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
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    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
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  4. Купеческий Орёл
  5. Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 340 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Орла. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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