1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
«Погуляете по пешеходной улице Ленина и услышите о местном быте в былые и нынешние времена»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
«В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, старейшее каменное здание города»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
«Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«Вы оцените красоту наших парков и скверов, необычность площадей и улиц»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
«Архитектура Орла и Курских улиц»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
«Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ММария28 мая 2024Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
- ИИрина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
- ММаксим17 мая 2024Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
- OOxana7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Орле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 340 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Орла. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод