5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Курским улицам Орла - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме.

сюжетами из жизни купечества, прогулка по скверу Танкистов, осмотр послевоенных зданий и усадеб. Узнайте о торговле орловских купцов, посетите бывшую Ильинскую площадь и взгляните на дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных. Вас ожидает рассказ о В.А. Русанове, революционере и полярном исследователе, а также прогулка по Введенскому женскому монастырю и завершение маршрута у Ахтырской церкви. Эта экскурсия придется по душе всем, кто увлекается архитектурой, историей и бытом прошлых столетий

Описание экскурсии

О купцах и купчихах

Купечество всегда было особым сословием, и я познакомлю вас с его ценностями и нравами. Вы узнаете, чем торговали орловские купцы, побываете на бывшей Ильинской площади, где они наживали свои несметные капиталы. Взглянете на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга. Я расскажу вам об удивительной судьбе В. А. Русанова – революционера и полярного исследователя, ставшего прототипом капитана Татаринова из романа В. Каверина «Два капитана», а также о других знаменитых выходцах из купеческих семей.

Архитектура Орла и Курских улиц

Вы прогуляетесь по скверу Танкистов и по улице Московской, осмотрите послевоенные «Дом книги», гостиницу «Орёл» и монумент Великому князю Михаилу Романову. На тихой и провинциальной 2-ой Курской улице увидите многочисленные купеческие деревянные домики, старое трамвайное депо и услышите удивительные истории, связанные с такой же старой полицейской частью. Я отведу вас к орловской Винной монополии и усадьбе купца Булаткина с огромными складами XIX века. После 2-й Курской улицы вы посетите Введенский женский монастырь, куда ушла героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», а в конце экскурсии вас ждет прогулка по улице 4-й Курской и Ахтырская церковь.