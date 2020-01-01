5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляемся вместе по небольшому старому району Орла, где селились некогда богатые и знатные купцы — на четырёх улицах с одинаковым названием: Курская. За каждым из домов на Курских улицах таится свой удивительный, а часто и драматический сюжет из купеческой жизни. Всем, кто любит архитектуру, истории про судьбы и быт позапрошлого столетия, так же сильно, как я сама, маршрут придётся особенно по душе!

Что вас ожидает

О купцах и купчихах

Купечество всегда было особым сословием, и я познакомлю вас с его ценностями и нравами. Вы узнаете, чем торговали орловские купцы, побываете на бывшей Ильинской площади, где они наживали свои несметные капиталы. Взглянёте на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга. Я расскажу вам об удивительной судьбе В.А. Русанова – революционера и полярного исследователя, ставшего прототипом капитана Татаринова из романа В. Каверина «Два капитана», а также о других знаменитых выходцах из купеческих семей.

Архитектура Орла и Курских улиц

Вы прогуляетесь по скверу Танкистов и по улице Московской, осмотрите послевоенные «Дом книги», гостиницу «Орел» и монумент Великому князю Михаилу Романову. На тихой и провинциальной 2-ой Курской улице увидите многочисленные купеческие деревянные домики, старое трамвайное депо и услышите удивительные истории, связанные с такой же старой полицейской частью. Я отведу вас к орловской Винной монополии и усадьбе купца Булаткина с огромными складами XIX века. После 2-й Курской улицы вы посетите Введенский женский монастырь, куда ушла героиня романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», а в конце экскурсии вас ждет прогулка по улице 4-й Курской и Ахтырская церковь.