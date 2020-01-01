5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О купцах и купчихах Купечество всегда было особым сословием, и я познакомлю вас с его ценностями и нравами. Вы узнаете, чем торговали орловские купцы, побываете на бывшей Ильинской площади, где они наживали свои несметные капиталы. Взглянёте на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга. Я расскажу вам об удивительной судьбе В.А. Русанова – революционера и полярного исследователя, ставшего прототипом капитана Татаринова из романа В. Каверина «Два капитана», а также о других знаменитых выходцах из купеческих семей.
Архитектура Орла и Курских улиц Вы прогуляетесь по скверу Танкистов и по улице Московской, осмотрите послевоенные «Дом книги», гостиницу «Орел» и монумент Великому князю Михаилу Романову. На тихой и провинциальной 2-ой Курской улице увидите многочисленные купеческие деревянные домики, старое трамвайное депо и услышите удивительные истории, связанные с такой же старой полицейской частью. Я отведу вас к орловской Винной монополии и усадьбе купца Булаткина с огромными складами XIX века. После 2-й Курской улицы вы посетите Введенский женский монастырь, куда ушла героиня романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», а в конце экскурсии вас ждет прогулка по улице 4-й Курской и Ахтырская церковь.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Гостиница "Орел" у главного входа.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтерского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и области уже более 10 лет. Автор более 200 публикаций по истории города и области: каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла XVIII-XIX века.
Мои экскурсии интересны как жителям Орла, так и гостям города. Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории из прошлого Орла и его жителей.
Мне казалось, что Орёл не очень туристический город, но эта экскурсия изменила моё мнение. Гид познакомила нас с другим Орлом. И заинтересовала нас историей города. Замечательный рассказ о городе и о людях, живших в нем
Александр
26 октября 2019
Дарья провела меня по очень интересным местам, до которых обычному неискушенному туристу трудно добраться, но которые представляют большой интерес. Несмотря на печальное состояние некоторых Курских улиц, мне удалось проникнуться атмосферой этих мест. Особенно интересно было узнать о женском монастыре и винном складе - животпредставилась картина жизни не только в этих местах, но и в похожих местах во всей тогдашней России. И да, Дарья - прекрасный рассказчик.
Елена
24 февраля 2019
Дарья хороший рассказчик) составила оптимальный маршрут, всем было интересно, даже детям)
Надежда
29 октября 2018
Потрясающая экскурсовод Даша!!!!!!! Умница,огромный багаж знаний,красивая правильная эмоциональная речь,приятный общительный человек!! Очень понравилась экскурсия! Мы буквально окунулись в литературный и купеческий Орёл.Спасибо огромное!!! Впечатлений море!!!!
Екатерина
30 июля 2018
Добрый день! Посетили ваш город впервые. Очень рады, что заказали данную экскурсию. Она помогла нам проникнуться духом и историей чудесного провинциального Орла. Экскурсовод Дарья знает много интересных историй о зданиях, улицах, быте орловцев и вообще очень интересно рассказывает историю города, подкрепляя сказанное фотографиями. Думаю, что экскурсия будет интересна и тем, кто прибыл в Орел впервые и тем, кто не в первый раз посещает этот чудесный город!
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Мы прогуляемся с вами по городу, который был основан как военная крепость, и поговорим о самой яркой странице его истории – купечестве. Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объемное представление о столице бывшей Орловской губернии.