5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам погрузиться в атмосферу старинного Орла, где на четырёх улицах с одинаковым названием Курская, располагались дома богатых купцов.
Вас ждет знакомство с удивительными и драматическими читать дальшеуменьшить
сюжетами из жизни купечества, прогулка по скверу Танкистов, осмотр послевоенных зданий и усадеб.
Узнайте о торговле орловских купцов, посетите бывшую Ильинскую площадь и взгляните на дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных. Вас ожидает рассказ о В.А.
Русанове, революционере и полярном исследователе, а также прогулка по Введенскому женскому монастырю и завершение маршрута у Ахтырской церкви. Эта экскурсия придется по душе всем, кто увлекается архитектурой, историей и бытом прошлых столетий
Лучшие месяцы для экскурсии по Курским улицам Орла - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ильинская площадь
Дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных
Усадьба Фрайденберга
Сквер Танкистов
Улица Московская
Дом книги
Гостиница Орёл
Монумент Великому князю Михаилу Романову
Старое трамвайное депо
Орловская Винная монополия
Усадьба купца Булаткина
Введенский женский монастырь
Ахтырская церковь
Описание экскурсии
О купцах и купчихах
Купечество всегда было особым сословием, и я познакомлю вас с его ценностями и нравами. Вы узнаете, чем торговали орловские купцы, побываете на бывшей Ильинской площади, где они наживали свои несметные капиталы. Взглянете на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга. Я расскажу вам об удивительной судьбе В. А. Русанова – революционера и полярного исследователя, ставшего прототипом капитана Татаринова из романа В. Каверина «Два капитана», а также о других знаменитых выходцах из купеческих семей.
Архитектура Орла и Курских улиц
Вы прогуляетесь по скверу Танкистов и по улице Московской, осмотрите послевоенные «Дом книги», гостиницу «Орёл» и монумент Великому князю Михаилу Романову. На тихой и провинциальной 2-ой Курской улице увидите многочисленные купеческие деревянные домики, старое трамвайное депо и услышите удивительные истории, связанные с такой же старой полицейской частью. Я отведу вас к орловской Винной монополии и усадьбе купца Булаткина с огромными складами XIX века. После 2-й Курской улицы вы посетите Введенский женский монастырь, куда ушла героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», а в конце экскурсии вас ждет прогулка по улице 4-й Курской и Ахтырская церковь.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе бывшего кинотеатра «Родина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 690 туристов
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтёрского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и читать дальшеуменьшить
области с 2015 года. Автор более 200 публикаций по истории города и области: каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла 18-19 веков.
Мои экскурсии интересны как жителям Орла, так и гостям города. Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории из прошлого Орла и его жителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
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Михаил
Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень читать дальшеуменьшить
благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья!
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А
Александр
Дарья провела меня по очень интересным местам, до которых обычному неискушенному туристу трудно добраться, но которые представляют большой интерес. Несмотря на печальное состояние некоторых Курских улиц, мне удалось проникнуться атмосферой читать дальшеуменьшить
этих мест. Особенно интересно было узнать о женском монастыре и винном складе - животпредставилась картина жизни не только в этих местах, но и в похожих местах во всей тогдашней России. И да, Дарья - прекрасный рассказчик.
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Е
Екатерина
Добрый день! Посетили ваш город впервые. Очень рады, что заказали данную экскурсию. Она помогла нам проникнуться духом и историей чудесного провинциального Орла. Экскурсовод Дарья знает много интересных историй о зданиях, читать дальшеуменьшить
улицах, быте орловцев и вообще очень интересно рассказывает историю города, подкрепляя сказанное фотографиями. Думаю, что экскурсия будет интересна и тем, кто прибыл в Орел впервые и тем, кто не в первый раз посещает этот чудесный город!
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Светлана
14 июня экскурсовод Нина провела для нас великолепную, познавательную прогулку по городу. Мы были не готовы, что история Орла окажется настолько интересной и переплетающейся с судьбами многих известных и влиятельных исторических личностей России. Два часа пролетели незаметно, но были полны интересными фактами и легендами города и его жителей. Нам очень понравилось!
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Артём
Даша- экскурсовод от Бога. Очень интересно, глубоко, всеобъемлюще! Никогда не думал, что экскурсия по городу может быть такой исторически целостной, и захватывающей, и весёлой, и познавательной одновременно. Всем рекомендую! Даша, спасибо огромное! Вы открыли для нас новый город Орёл!