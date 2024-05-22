В Виктор Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.

Г Галина Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново читать дальше небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея. Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего

А Анна Купеческий Орёл Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!

М Марина Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!

В Виктория Купеческий Орёл Изумительно!!!

Ю Юлия Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века» читать дальше места города и дождь нам не смог помешать. Съели наивкуснейший орловский чебурек, посетили и развалины крепости, и огромный торговый центр. Полное погружение в Орёл. По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые

Ю Юлия Из Орла в Болхов, или Сказка рядом Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!

В Варвара Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века» Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод - настоящий профессионал! - сумел за несколько часов охватить всю многовековую историю Орла и показать ее нам! Спасибо!!!

Н Наталья Купеческий Орёл Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.