1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
«Прогулка по улице Карачевской и посещение старинного Крестительского кладбища с храмом 18 века»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«Вы узнаете о непростой судьбе старинного Свято-Успенского мужского монастыря, увидите более десяти храмов и место расположения древней крепости»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
«После 2-й Курской улицы вы посетите Введенский женский монастырь, куда ушла героиня романа И»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
«Ожившая старина улиц, храмов, пейзажей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
«Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
«Я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями: церковью Богоявления и Михаила-Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией 18 века, Гостиным двором 19 века, Коммерческим банком начала 20 века»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ЮЮлия7 ноября 2023По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
- ЮЮлия6 ноября 2023Несмотря на дождь, это была чудесная прогулка! Ничуть не пожалели о своем решении поехать в Болхов. Сколько интересных храмов с чудотворными иконами показали нам, сколько мистических историй и тайн города приоткрыл нам Андрей, что однозначно надо приехать еще раз!
- ВВарвара9 сентября 2023Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод - настоящий профессионал! - сумел за несколько часов охватить всю многовековую историю Орла и показать ее нам! Спасибо!!!
- ННаталья24 августа 2023Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
- ЮЮлия4 июля 202330 июня 2023 мы побывали на замечательной экскурсии по Орлу с гидом Андреем. Мы увидели древний город, стремящийся в будущее.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Святые места»
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