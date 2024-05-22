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Наш гид влюбил нас в свой город. Прекрасная подача информации, интеллигентность, энциклопедические знания и чувство юмора нашего гида, наше активное участие в ходе экскурсии делают ее незабываемой. Маршрут продуман идеально. Андрей профессионально учитывает в подаче информации интересы и запросы туристов. Мы поняли, что автомобильно-пешеходная экскурсия на комфортном автомобиле - это то, что подходит нам больше всего. Точно знаем, что вернёмся в Орёл ещё раз. И только с Андреем поедем в Болхов! Спасибо вам за то, что делитесь с нами оптимизмом, любовью к своей земле и людям, живущим на ней! Орёл, жди нас!!!