Оренбург — город на границе Европы и Азии. Здесь история переплетается с легендами, а прошлое — с современными арт-объектами.
На экскурсии вы пройдёте по Музейной миле — самой длинной пешеходной музейной улице России, увидите набережную реки Урал, исторический центр и другие главные локации города. И конечно, услышите много интересного об истории и культуре Оренбурга.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Марсово поле — парк, который называют Красной площадью.
- Памятник Петру I с удивительным прошлым.
- Музей истории Оренбурга — образец архитектуры 19 века.
- Елизаветинские ворота — место, где влюблённые загадывают желания.
- Памятник Чкалову, который никогда не был в Оренбурге.
- Памятник-обелиск Александру I — разрушенный и вновь восстановленный.
- Здание авиационного училища, где учился Юрий Гагарин.
- Гостиный двор — ровесник города.
- «Истлевший угол» — необычный арт-объект.
- Памятники «Первая учительница», «Сарматский олень» и другие.
Вы узнаете:
- как был основан город и почему он так важен для России.
- чем знаменит Оренбург.
- какие известные люди здесь жили и работали.
- почему про Оренбург говорят «трижды зачатая, единожды рождëнная земля».
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи.
- На маршруте мы будем спускаться к набережной, а затем идти в гору. По вашему желанию возможно проведение экскурсии без спуска и подъёма.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Марсова поля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана — ваш гид в Оренбурге
Я аттестованный гид-экскурсовод по Оренбургской области. Участник и победитель конкурсов и форумов для работников туристической индустрии.
