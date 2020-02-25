16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места в истории города

Экскурсия начинается у башни с часами на Советской улице — вы не пропустите эту архитектурную доминанту на фоне двухэтажной застройки. Вас ждёт прогулка по нестандартному маршруту: вы попадёте на улицу, по которой когда-то проходила граница Оренбургской крепости с северными воротами, через которые заезжал Пушкин, увидите Дом Советов и мечеть Караван-Сарай — один из символов многоконфессиональности города. Я расскажу вам историю основания и развития Оренбурга, поведаю легенды, интересные факты и исторические казусы. Вы прогуляетесь по купеческим кварталам, где познакомитесь с особняками рубежа 19-20вв в стиле модерн, по Советской улице, где каждое здание может похвастаться интересной историей, и по набережной, где узнаете, как и почему её называют местные жители.

Сплетение историй и судеб

Я познакомлю вас с особой атмосферой Оренбурга: как поётся в нашем гимне — «У нас особенные люди, они — пример для многих стран. Здесь воздают Христу и Будде, здесь дружат Тора и Коран». Вы даже не представляете, как много ныне известных людей связаны судьбой с Оренбургом! Вы узнаете, как благодаря городу Гоголь написал «Ревизора», как Пушкин собирал здесь материалы для «Капитанской дочки», и почему на набережной стоит памятник Чкалову, увидите здание лётного училища, где учился Юрий Гагарин, услышите рассказ о детских годах поэта Юрия Энтина, мультипликатора Гарри Бардина, актёра Виктора Борцова и еще много интересных историй о людях, которые жили, приезжали, работали и находились в эвакуации в Оренбурге.