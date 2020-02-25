16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Небольшой и на первый взгляд провинциальный город, ставший свидетелем важных событий и знаковым местом для многих талантливых людей — такой Оренбург я покажу вам на этой экскурсии.

Вы узнаете историю города и услышите самые интересные легенды, вспомните все свои ассоциации с Оренбургом и увидите главные достопримечательности.

Пушкин, принятый за ревизора, Юрий Гагарин, назначавший свидания у памятника Чкалову, город, который могли бы назвать третьей столицей — эти и другие сюжеты ждут вас на этой прогулке.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга

Что вас ожидает

Знаковые места в истории города
Экскурсия начинается у башни с часами на Советской улице — вы не пропустите эту архитектурную доминанту на фоне двухэтажной застройки. Вас ждёт прогулка по нестандартному маршруту: вы попадёте на улицу, по которой когда-то проходила граница Оренбургской крепости с северными воротами, через которые заезжал Пушкин, увидите Дом Советов и мечеть Караван-Сарай — один из символов многоконфессиональности города. Я расскажу вам историю основания и развития Оренбурга, поведаю легенды, интересные факты и исторические казусы. Вы прогуляетесь по купеческим кварталам, где познакомитесь с особняками рубежа 19-20вв в стиле модерн, по Советской улице, где каждое здание может похвастаться интересной историей, и по набережной, где узнаете, как и почему её называют местные жители.

Сплетение историй и судеб
Я познакомлю вас с особой атмосферой Оренбурга: как поётся в нашем гимне — «У нас особенные люди, они — пример для многих стран. Здесь воздают Христу и Будде, здесь дружат Тора и Коран». Вы даже не представляете, как много ныне известных людей связаны судьбой с Оренбургом! Вы узнаете, как благодаря городу Гоголь написал «Ревизора», как Пушкин собирал здесь материалы для «Капитанской дочки», и почему на набережной стоит памятник Чкалову, увидите здание лётного училища, где учился Юрий Гагарин, услышите рассказ о детских годах поэта Юрия Энтина, мультипликатора Гарри Бардина, актёра Виктора Борцова и еще много интересных историй о людях, которые жили, приезжали, работали и находились в эвакуации в Оренбурге.

Организационные детали

  • Осмотр объектов внутри не предполагается.
  • Тематические акценты в рассказе могут варьироваться по вашему желанию.
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга
Исторический центр Оренбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, с детства я живу Оренбурге. Почему же я решил проводить экскурсии? Однажды я понял, что Оренбург на самом деле поражает меня. Поражает невероятным для такого, казалось бы, небольшого провинциального города количеством исторических событий, оказавших влияние на судьбу всей России, и всемирно известных личностей, чьи жизни навсегда вплетены в историю города. Каждый раз, встречая новых гостей, я стараюсь передать им то, что ощущаю сам - романтичную, насыщенную, загадочную атмосферу города. Стараюсь вести экскурсию в свободной форме прогулки - спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь предложить свернуть с основного маршрута) Я с радостью разделю свою любовь к Оренбургу с вами!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
20 февраля 2020г. Спасибо огромное нашему гиду Дмитрию Храмову. Мои гости из Испании остались очень довольны. И я, житель Оренбурга, многое увидела и услышала впервые. Рекомендую гостям степной столицы -Оренбург, собственного гида. Удачи вам Дмитрий!!!
27 января 2020
Великолепный гид
Потрясающая экскурсия
Я увидел Оренбург глазами Дмития и полюбил этот город
Большое спасибо
17 ноября 2019
Прекрасный экскурсовод! Заказывала экскурсию маме и услышала от нее только восторженные отклики! Очень рекомендуем!!
1 октября 2019
Встретились с гидом в центре города, там рядом очень хороший сувенирный магазин, который мне подсказал Дмитрий. Я туда после экскурсии заглянула. Посмотрели все основные достопримечательности. Потом я ещё более подробно их осмотрела самостоятельно, в некоторые здания даже удалось заглянуть. Первое знакомство с городом рекомендую начать с Дмитрием
11 августа 2019
Сегодня побывали на пешеходной экскурсии" Исторический центр Оренбурга", которая нам очень понравилась, ее не испортил даже дождь. Дмитрий- интересный рассказчик, сумел ответить на все наши вопросы.
30 июля 2019
Замечательная экскурсия. Спасибо Гиду, нам все понравилось))
22 июля 2019
Хорошая обзорная экскурсия, рассказ идёт в хронологическом порядке от момента основания Оренбургской крепости до наших дней, маршрут проходит через все основные достопримечательности, поэтому за полтора-два часа вполне можно составить общее впечатление о городе. Перед экскурсией я почти весь день гулял по городу самостоятельно и всё это видел и сам, но Дмитрий показал и некоторые неприметные уголки, в которые мало кто заглядывает. Конечно, надо учитывать, что Оренбург - довольно бедный провинциальный городок, и каких-то особых красот от него ждать не стоит. В общем, экскурсию я рекомендую и если сам вновь окажусь в Оренбурге - обязательно обращусь к Дмитрию, он обещал подготовить новый маршрут по колоритным окраинным улочкам и дворикам.
30 июня 2019
Средняя экскурсия. Понятно, что город с не очень богатой историей, менее 300 лет. И много всего было разрушено и перестроено. Да и сейчас центр города произвел не самое приятное впечатление. Давно в России я не видел в больших городах, чтобы на центральной улице (ул.Советская,д.1) находился огромный
24 декабря 2018
Приехали в Оренбург по делам и решили, что надо обязательно познакомиться с новым городом. Обратились к "Трипстеру" и договорились с Дмитрием об экскурсии. В наш день очень сильно мело, но впечатления от экскурсии остались очень хорошие. Погуляли по городу, узнали много и нового, и интересного. Дмитрий переживал из-за погоды, но метель даже придала особый колорит нашей прогулке.
На следующий день нас возили в автобусе по Оренбургу. Ну, никак не сравнить с рассказом Дмитрия. Мы поняли, что самое важное и интересное мы узнали именно от него. Спасибо.
19 сентября 2018
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию, которую заказывала для своих бабушки и дедушки! Они остались в восторге от того, сколько интересного было рассказано и с какой любовью к городу Дмитрий звучит рассказ!
Я благодарю вас от всего сердца и рада, что мои родные попали в руки к такому экскурсоводу!
Обязательно рекомендую всем, кто ещё сомневается стоит ли заказывать эту экскурсию!
P.S. И да, Экскурсия длилась больше 2 часов, думаю в связи с тем, что быстро мои Бабушка с дедом передвигаться уже не могут, но это никак не отразилось на стоимости.
Ещё 6 отзывов

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Есть очень меткое выражение: «Оренбург — форпост России, лицом обращенный в Европу, окно в Азию». Я раскрою его истинный смысл и помогу понять, в чем особенное обаяние нашего города, действительно ли он похож на Петербург и зачем в него приезжал Пушкин.

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