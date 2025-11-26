Мои заказы

Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея

Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
Экскурсия по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории и культуре города.

Прогулка по историческим улицам откроет перед вами архитектуру конца 19 века, а посещение Первого частного музея пухового платка позволит
читать дальше

увидеть редкие экспонаты и узнать секреты мастерства.

Узнайте, как традиция вязания платков стала символом региона, и почему оренбургский пух такой особенный. Погрузитесь в мир легенд и историй, связанных с этим уникальным ремеслом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧣 Уникальная история платков
  • 🏛 Прогулка по старинным улицам
  • 🕰 Атмосфера купеческого города
  • 🧵 Мастер-класс по вязанию
  • 📜 Легенды и истории Оренбурга
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея© Оксана
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея© Оксана
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея© Оксана

Что можно увидеть

  • Набережная реки Урал
  • Улица Советская
  • Первый частный музей пухового платка

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

  • Начнём у набережной реки Урал — символической границы Европы и Азии
  • Пройдём по улице Советской, где до сих пор сохранились здания конца 19 — начала 20 веков
  • Зайдём во дворики с атмосферой прошлого, рассмотрим старые лавки и разберёмся, как выглядела «платочная улица» в 19 веке

Мы расскажем:

  • как в Оренбург пришла традиция вязания пуховых платков
  • почему именно в здешнем климате коза даёт особенный пух
  • какие истории и легенды связаны с паутинкой, которую можно продеть через кольцо
  • где в старом Оренбурге торговали платками и как их подделывали

Первый частный музей пухового платка

В музее вас встретит настоящая мастерица, которая посвятила жизнь этому ремеслу.

  • Вы увидите редкие экспонаты — платки, которым больше 100 лет
  • Узнаете, как менялись узоры, цвета и мода на пуховые изделия
  • Потрогаете пух и убедитесь, что он тоньше человеческого волоса
  • Сможете понаблюдать за процессом вязания или даже попробовать несколько петель
  • Откроете секрет, почему оренбургский платок такой тёплый, но почти невесомый

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 ₽, дети — 200 ₽
  • Экскурсию по городу для вас проведёт гид из нашей команды, в музее с вами будет местный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Оренбурге
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Входит в следующие категории Оренбурга

Похожие экскурсии из Оренбурга

Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка в Долгих горах
Пешая
7 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
Завтра в 11:30
28 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
Начало: Возле гимназии №1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Оренбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Оренбурге