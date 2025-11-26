Экскурсия по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории и культуре города.
Прогулка по историческим улицам откроет перед вами архитектуру конца 19 века, а посещение Первого частного музея пухового платка позволит
5 причин купить эту экскурсию
- 🧣 Уникальная история платков
- 🏛 Прогулка по старинным улицам
- 🕰 Атмосфера купеческого города
- 🧵 Мастер-класс по вязанию
- 📜 Легенды и истории Оренбурга
Что можно увидеть
- Набережная реки Урал
- Улица Советская
- Первый частный музей пухового платка
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру
- Начнём у набережной реки Урал — символической границы Европы и Азии
- Пройдём по улице Советской, где до сих пор сохранились здания конца 19 — начала 20 веков
- Зайдём во дворики с атмосферой прошлого, рассмотрим старые лавки и разберёмся, как выглядела «платочная улица» в 19 веке
Мы расскажем:
- как в Оренбург пришла традиция вязания пуховых платков
- почему именно в здешнем климате коза даёт особенный пух
- какие истории и легенды связаны с паутинкой, которую можно продеть через кольцо
- где в старом Оренбурге торговали платками и как их подделывали
Первый частный музей пухового платка
В музее вас встретит настоящая мастерица, которая посвятила жизнь этому ремеслу.
- Вы увидите редкие экспонаты — платки, которым больше 100 лет
- Узнаете, как менялись узоры, цвета и мода на пуховые изделия
- Потрогаете пух и убедитесь, что он тоньше человеческого волоса
- Сможете понаблюдать за процессом вязания или даже попробовать несколько петель
- Откроете секрет, почему оренбургский платок такой тёплый, но почти невесомый
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 ₽, дети — 200 ₽
- Экскурсию по городу для вас проведёт гид из нашей команды, в музее с вами будет местный гид
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Оренбурге
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
