А Алена Прогулка по оренбургскому Арбату Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто

О Ольга Прогулка по оренбургскому Арбату Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.

Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит свой город и старается влюбить в него своих туристов. Иу нее это хорошо получается. Оренбург для меня открылся с другой стороны. Буду обязательно рекомендовать туры с Людмилой своим друзьям.

Е Елена Прогулка по оренбургскому Арбату

Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили наши знания, полученные за два предшествующих дня в музеях Оренбурга, упорядочили их.

С погодой нам повезло факт! За 15 минут до начала ещё шёл дождь))

С Светлана Прогулка по оренбургскому Арбату Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории

Прогулка была неспешная и очень приятная

Спасибо за отдых и за Ваш труд

О Ольга Прогулка по оренбургскому Арбату Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!

В Владимир Прогулка по оренбургскому Арбату Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.

Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.

Е Елена Прогулка по оренбургскому Арбату Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.

Рекомендую.

Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской стала настоящим погружением в культурное наследие Оренбурга. Рекомендую данную экскурсию всем гостям и жителям города, кто хочет ближе познакомиться с историей родного края и зарядиться позитивными эмоциями!

В Виолетта Прогулка по оренбургскому Арбату Благодарю за прекрасную экскурсию!

Н Наталья Прогулка по оренбургскому Арбату Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе)))

Рекомендую!