Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
18 авг в 15:30
19 авг в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 19:00
19 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена11 августа 2025Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто
- ООльга19 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
- ЛЛюбовь16 июля 2025Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит
- ЕЕлена8 июля 2025Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили
- ССветлана4 июля 2025Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
Прогулка была неспешная и очень приятная
Спасибо за отдых и за Ваш труд
- ООльга15 июня 2025Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!
- ВВладимир2 июня 2025Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.
Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.
- ЕЕлена18 мая 2025Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.
Рекомендую.
- ГГалина30 апреля 2025Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской
- ВВиолетта14 апреля 2025Благодарю за прекрасную экскурсию!
- ННаталья10 декабря 2024Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе)))
Рекомендую!
- ЕЕвгения30 ноября 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!
