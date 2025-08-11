Мои заказы

Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
18 авг в 15:30
19 авг в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо
5500 ₽ за всё до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 19:00
19 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    11 августа 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто
  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
    Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
  • Л
    Любовь
    16 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит
    читать дальше

    свой город и старается влюбить в него своих туристов. Иу нее это хорошо получается. Оренбург для меня открылся с другой стороны. Буду обязательно рекомендовать туры с Людмилой своим друзьям.

    Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
    Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили
    читать дальше

    наши знания, полученные за два предшествующих дня в музеях Оренбурга, упорядочили их.
    С погодой нам повезло факт! За 15 минут до начала ещё шёл дождь))
    Оренбург прекрасен! Чистый, уютный.

    Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
    Прогулка была неспешная и очень приятная
    Спасибо за отдых и за Ваш труд
    Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!
  • В
    Владимир
    2 июня 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.
    Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.
  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.
    Рекомендую.
  • Г
    Галина
    30 апреля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской
    читать дальше

    стала настоящим погружением в культурное наследие Оренбурга. Рекомендую данную экскурсию всем гостям и жителям города, кто хочет ближе познакомиться с историей родного края и зарядиться позитивными эмоциями!

  • В
    Виолетта
    14 апреля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Благодарю за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    10 декабря 2024
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе)))
    Рекомендую!
    Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе)))
  • Е
    Евгения
    30 ноября 2024
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Пешеходная улица Советская»

