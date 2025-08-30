Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
От набережной Урала до исторических памятников - вы увидите главное в Оренбурге и узнаете его тайны. Увлекательное путешествие ждет вас
1 сен в 12:00
2 сен в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
1 сен в 13:00
2 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
