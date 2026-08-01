Вы окажетесь в одном из красивейших уголков Башкирии — Мурадымовском ущелье. Это живописный скалистый каньон вдоль реки Большой Ик.
Здесь вас ждут 5–6 часов активного похода по экологической тропе, броды, пещеры, спуски, подъёмы и головокружительные виды со смотровых площадок.
Здесь вас ждут 5–6 часов активного похода по экологической тропе, броды, пещеры, спуски, подъёмы и головокружительные виды со смотровых площадок.
Описание экскурсии
6:45 — cбор группы
7:00 — отправление из Оренбурга
10:30 — прибытие в Мурадымовское ущелье
10:30–11:00 — перекус, инструктаж по технике безопасности и подготовка к маршруту
11:00–16:30 — поход по экологической тропе «Йәшел Ус»
На маршруте:
- смотровая площадка. С неё открывается панорама всего ущелья. Фото получаются невероятные!
- броды. По пути предстоит переходить речные броды. Готовьте сменную обувь
- подъём к пещере «Голубиный грот». Её длина — 69 м, а вход — 18 м в ширину и 3 м в высоту
- Новомурадымовская пещера. Общая длина ходов — 1850 м, глубина — 108 м. Особую красоту создают кальцитовые натёки на стенах. Посещение возможно только в сухую погоду и по решению администрации парка
16:30–17:00 — спуск на поляну, отдых
17:00 — выезд в Оренбург
23:00 — ориентировочное возвращение к месту отправления
Организационные детали
- В стоимость включены проезд на комфортабельном автобусе и входной билет в нацпарк
- Дополнительно оплачивается посещение Новомурадымовской пещеры — 350 ₽ за чел. (посещение по желанию, если она открыта — уточняйте перед поездкой)
- Физическая подготовка: средняя. Поход по пересечённой местности с подъёмами, спусками и бродами — нужно быть готовым к нагрузке
- Дети: от 7 лет и строго с родителями
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Детский
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Туркестанской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям
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