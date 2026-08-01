Вы окажетесь в одном из красивейших уголков Башкирии — Мурадымовском ущелье. Это живописный скалистый каньон вдоль реки Большой Ик. Здесь вас ждут 5–6 часов активного похода по экологической тропе, броды, пещеры, спуски, подъёмы и головокружительные виды со смотровых площадок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:45 — cбор группы

7:00 — отправление из Оренбурга

10:30 — прибытие в Мурадымовское ущелье

10:30–11:00 — перекус, инструктаж по технике безопасности и подготовка к маршруту

11:00–16:30 — поход по экологической тропе «Йәшел Ус»

На маршруте:

смотровая площадка. С неё открывается панорама всего ущелья. Фото получаются невероятные!

броды. По пути предстоит переходить речные броды. Готовьте сменную обувь

подъём к пещере «Голубиный грот». Её длина — 69 м, а вход — 18 м в ширину и 3 м в высоту

Новомурадымовская пещера. Общая длина ходов — 1850 м, глубина — 108 м. Особую красоту создают кальцитовые натёки на стенах. Посещение возможно только в сухую погоду и по решению администрации парка

16:30–17:00 — спуск на поляну, отдых

17:00 — выезд в Оренбург

23:00 — ориентировочное возвращение к месту отправления

Организационные детали