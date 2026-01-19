Индивидуальная
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
Начало: У мастерской
20 янв в 12:00
22 янв в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Узнайте, как крепость стала культурным центром России. Прогулка по историческим местам Оренбурга откроет вам уникальные архитектурные стили
Завтра в 13:30
20 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией
Увлекательная прогулка вдоль реки Урал откроет перед вами тайны Оренбурга и покажет уникальные места, где встречаются Европа и Азия
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
20 янв в 11:00
21 янв в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в январе 2026
Сейчас в Оренбурге в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
