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Активный отдых в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Оренбурге, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка в Долгих горах
Пешая
7 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
10 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
На автобусе
13 часов
Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На улице Туркестаская
8 авг в 07:00
16 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Прогулка тропой степного волка
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
10 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Прогулка в Долгих горах
Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
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Л
Прогулка в Долгих горах
Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все равно смог организовать нам
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экскурсию, хоть и потратил на поиск бензина очень много времени. Выехали на экскурсию в 16:00, но ничуть не пожалели, красивые виды заката в горах, впечатляют, такое ощущение, что чуть чуть и ты дотронешься до солнышка). Спасибо вам огромное за трекинг и множество рекомендаций в горных путешествиях.

Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все
Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все
Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все
Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все
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Вероника
Прогулка в Долгих горах
Михаил замечательный проводник. Посещали прогулку вдвоем с подругой, обе остались очень довольны и под большим впечатлением от места благодаря Михаилу.
Помимо теплых воспоминаний остались замечательные фото и видео, сделанные для нас нашим проводником.
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Е
Прогулка в Долгих горах
Спасибо большое, Михаил, за потрясающую возможность увидеть своими глазами, наконец, Долгие горы!
Организация и сама прогулка были максимально комфортными. Маршрут корректировали
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с учетом прогноза погоды. Внезапной грозе планы оказались нипочем, но это только повод вернуться еще раз❤️ Все было потрясающе! А еще Михаил делает классные фотографии

Спасибо большое, Михаил, за потрясающую возможность увидеть своими глазами, наконец, Долгие горы!
Спасибо большое, Михаил, за потрясающую возможность увидеть своими глазами, наконец, Долгие горы!
Спасибо большое, Михаил, за потрясающую возможность увидеть своими глазами, наконец, Долгие горы!
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Е
Прогулка в Долгих горах
17.06.2026 ездили на прогулку в Долгие горы. Красота неописуемая, нам очень понравилось. Нашим проводником был Михаил. Приятный собеседник, аккуратный водитель. Михаил посоветовал куда еще сходить в Оренбурге и области. А после прогулки еще и фото прислал.
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Леонид
Прогулка в Долгих горах
16.02.2026 Ходили с Михаилом с горы. Нам очень понравились, рекомендуем
16.02.2026 Ходили с Михаилом с горы. Нам очень понравились, рекомендуем
16.02.2026 Ходили с Михаилом с горы. Нам очень понравились, рекомендуем
16.02.2026 Ходили с Михаилом с горы. Нам очень понравились, рекомендуем
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И
Прогулка в Долгих горах
Была 7 мая. Специально закрывала свои хотелки, увидела эти плюшевые горы в прошлом году и влюбилась в картинку. Долгие горы
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это бесподобно, словно спина спящего дракона. Выбрала своим командором Михаила, и не разу не пожалела!!!! Просто отличный человечек во всем. Набрала море впечатлений. Этот день стоил того, мчать сутки туда-сутки обратно. Погода не жаловала,но было принято решение, что матч состоится в любую погоду!!!! И небеса расступились…. Советую

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И
Прогулка в Долгих горах
Потрясающее место с превосходным проводником.
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Д
Прогулка в Долгих горах
Была 22 мая с Михаилом на экскурсии в Долгих горах. Я уже давно мечтала побывать в этом месте, и вот
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это наконец сбылось. Очень понравилась прогулка, ходить по степи и степным горам совсем несложно, и везде очень красиво. Погода была замечательная. Забрались на те горы, с которых открываются самые волшебные виды. 💫 Сами горы выглядят действительно очень необычно. Такой формы рельефа я пока больше нигде не встречала.
Михаил - отличный гид и очень увлеченный человек. Поездка до старта трекинга пролетела незаметно, Михаил рассказал много всего интересного, а также посоветовал другие стоящие к посещению места в области и соседнем регионе.
После прогулки прислал суперские фото и прикольное видео. 😁 Еще отдельное спасибо за выполненное пожелание по доставке после экскурсии в другой город, а не обратно в Оренбург. 😊 Однозначно рекомендую!

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А
Прогулка в Долгих горах
Нам очень понравилась экскурсия в долгих горах. Наш гид Михаил очень профессиональный и интересный рассказчик. Он показал нам самые красивые
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места и помог сделать незабываемые кадры. Он также дал нам много советов по поводу посещения достопримечательностей в оренбургской области. Очень рекомендую этого гида!

Нам очень понравилась экскурсия в долгих горах. Наш гид Михаил очень профессиональный и интересный рассказчик. Он
Нам очень понравилась экскурсия в долгих горах. Наш гид Михаил очень профессиональный и интересный рассказчик. Он
Нам очень понравилась экскурсия в долгих горах. Наш гид Михаил очень профессиональный и интересный рассказчик. Он
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Всего 28 отзывов в Оренбурге в категории "Активный отдых"

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Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка в Долгих горах;
  2. Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук;
  3. Прогулка тропой степного волка.
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор;
  2. Мечеть Караван-Сарай;
  3. Советская улица;
  4. Национальная деревня;
  5. Дом Советов;
  6. Памятник первой учительнице;
  7. Музей истории Оренбурга;
  8. Мечеть Хусаиния;
  9. Музей Оренбургского пухового платка;
  10. Оренбургская набережная.
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2026
Сейчас в Оренбурге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2026 год по теме «Активный отдых», 28 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь