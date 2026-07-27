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это наконец сбылось. Очень понравилась прогулка, ходить по степи и степным горам совсем несложно, и везде очень красиво. Погода была замечательная. Забрались на те горы, с которых открываются самые волшебные виды. 💫 Сами горы выглядят действительно очень необычно. Такой формы рельефа я пока больше нигде не встречала.

Михаил - отличный гид и очень увлеченный человек. Поездка до старта трекинга пролетела незаметно, Михаил рассказал много всего интересного, а также посоветовал другие стоящие к посещению места в области и соседнем регионе.

После прогулки прислал суперские фото и прикольное видео. 😁 Еще отдельное спасибо за выполненное пожелание по доставке после экскурсии в другой город, а не обратно в Оренбург. 😊 Однозначно рекомендую!