Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
10 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На улице Туркестаская
8 авг в 07:00
16 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
10 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
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Л
Очень интересная экскурсия-трекинг. Михаил замечательный человек, чудесно проведено время. В сложившейся ситуации с бензином, Михаил все равно смог организовать нам
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Михаил замечательный проводник. Посещали прогулку вдвоем с подругой, обе остались очень довольны и под большим впечатлением от места благодаря Михаилу.
Помимо теплых воспоминаний остались замечательные фото и видео, сделанные для нас нашим проводником.
Помимо теплых воспоминаний остались замечательные фото и видео, сделанные для нас нашим проводником.
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Е
Спасибо большое, Михаил, за потрясающую возможность увидеть своими глазами, наконец, Долгие горы!
Организация и сама прогулка были максимально комфортными. Маршрут корректировали
Организация и сама прогулка были максимально комфортными. Маршрут корректировали
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Е
17.06.2026 ездили на прогулку в Долгие горы. Красота неописуемая, нам очень понравилось. Нашим проводником был Михаил. Приятный собеседник, аккуратный водитель. Михаил посоветовал куда еще сходить в Оренбурге и области. А после прогулки еще и фото прислал.
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16.02.2026 Ходили с Михаилом с горы. Нам очень понравились, рекомендуем
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И
Была 7 мая. Специально закрывала свои хотелки, увидела эти плюшевые горы в прошлом году и влюбилась в картинку. Долгие горы
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И
Потрясающее место с превосходным проводником.
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Д
Была 22 мая с Михаилом на экскурсии в Долгих горах. Я уже давно мечтала побывать в этом месте, и вот
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А
Нам очень понравилась экскурсия в долгих горах. Наш гид Михаил очень профессиональный и интересный рассказчик. Он показал нам самые красивые
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Всего 28 отзывов в Оренбурге в категории "Активный отдых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Активный отдых»
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