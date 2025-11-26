Водная прогулка по набережной реки Урал в Оренбурге - это возможность увидеть пересечение Европы и Азии.
Участники насладятся видами старого и нового города, узнают о значении реки для местных жителей и
6 причин купить эту прогулку
- 🌉 Пешеходный мост между континентами
- 🏙 Панорамы старого и нового города
- 🗿 Исторические памятники и скульптуры
- 🎨 Современные арт-объекты
- 📸 Возможность сделать памятные фото
- 📚 Интересные истории и легенды
Что можно увидеть
- Пешеходный мост через Урал
- Панорама старого и нового города
- Скульптурные композиции
- Современные арт-объекты
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Пешеходный мост через Урал — точку пересечения двух частей света
- Панораму старого и нового города с высоких берегов
- Скульптурные композиции и памятники, посвящённые истории Оренбурга
- Современные арт-объекты и уютные уголки набережной
Конечно, мы заглянем в атмосферные места, где можно сделать отличные памятные фотографии.
А ещё вы узнаете:
- Как река влияла на жизнь оренбуржцев в разные эпохи
- Почему местные жители называют Урал «своей рекой»
- Какие легенды связаны в рекой
- Что связывает Урал с казачьими преданиями
- Как набережная превратилась в любимое место горожан для встреч и свиданий
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Оренбурге
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Оренбурга
