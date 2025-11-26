Мои заказы

Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией

Увлекательная прогулка вдоль реки Урал откроет перед вами тайны Оренбурга и покажет уникальные места, где встречаются Европа и Азия
Водная прогулка по набережной реки Урал в Оренбурге - это возможность увидеть пересечение Европы и Азии.

Участники насладятся видами старого и нового города, узнают о значении реки для местных жителей и
читать дальше

услышат легенды, связанные с Уралом.

Прогулка включает посещение пешеходного моста, скульптур и арт-объектов, а также остановки для памятных фотографий. Истории о торговле, мостах и парадах дополнят атмосферу. Экскурсия проводится опытным гидом, который поделится интересными фактами и легендами

6 причин купить эту прогулку

  • 🌉 Пешеходный мост между континентами
  • 🏙 Панорамы старого и нового города
  • 🗿 Исторические памятники и скульптуры
  • 🎨 Современные арт-объекты
  • 📸 Возможность сделать памятные фото
  • 📚 Интересные истории и легенды
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией© Оксана

Что можно увидеть

  • Пешеходный мост через Урал
  • Панорама старого и нового города
  • Скульптурные композиции
  • Современные арт-объекты

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Пешеходный мост через Урал — точку пересечения двух частей света
  • Панораму старого и нового города с высоких берегов
  • Скульптурные композиции и памятники, посвящённые истории Оренбурга
  • Современные арт-объекты и уютные уголки набережной

Конечно, мы заглянем в атмосферные места, где можно сделать отличные памятные фотографии.

А ещё вы узнаете:

  • Как река влияла на жизнь оренбуржцев в разные эпохи
  • Почему местные жители называют Урал «своей рекой»
  • Какие легенды связаны в рекой
  • Что связывает Урал с казачьими преданиями
  • Как набережная превратилась в любимое место горожан для встреч и свиданий

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Оренбурге
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

