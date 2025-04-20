Мои заказы

тарханы – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «тарханы» в Пензе, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
18 авг в 09:00
20 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    20 апреля 2025
    К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до места назначения - 1
    читать дальше

    час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно. Ольга поведала факты из жизни Лермонтова не из школьной программы, а также иную, отличную от традиционной экскурсии в Тарханах информацию, дабы не дублировать местного экскурсовода в
    музее Александру. Также Ольга рассказала о бывших владельцах соседних сел и деревень, в каком родстве они были с Лермонтовыми, объяснила этимологию названий. На месте купили билет и экскурсию в музей (предварительно зайдите на сайт музея и проверьте время экскурсии, билет лучше купить на месте - нам пришлось вернуть купленный онлайн единый билет, поскольку доплатить за экскурсию нет возможности). Рекомендуем! Содержательно, нетрадиционно, с лирическими стихотворными отступлениями! Спасибо Ольге за профессиональную экскурсию!

    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути доНа своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до
  • И
    Ирина
    11 ноября 2024
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.
  • Л
    Лидия
    27 сентября 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
  • N
    Natalia
    30 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
  • Г
    Галина
    18 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно
  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Тарханы, безусловно, сказочное место в любое время года. Всё понравилось, за исключением того что экскурсовод Ольга (она же водитель) нас
    читать дальше

    уверяла, что на заднем сидении ремни безопасности не предусмотрены. Они не работали. Вероятно, это какое-то особое правило, написанное специально для Пензы.

  • С
    Светлана
    12 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Замечательный музей. Большая ухоженная территория. Интересная познавательная экскурсия. Прекрасный опытный грамотный гид и водитель Ольга. Большое всем спасибо, что вы есть!
  • Г
    Геннадий
    8 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Поездка из Пензы в Тарханы запомнилась прежде всего благодаря пензенскому экскурсоводу. Владимир Иванович интересный человек, замечательный рассказчик и организатор. После
    читать дальше

    общения с ним появилось желание ещё раз посетить этот замечательный город и его окрестности. Мы очень благодарны Владимиру Ивановичу за прекрасно проведенное время.

  • O
    Olga
    12 марта 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию в Тарханы! Мы просто в восторге от её организации, попутной информации и приятно атмосферы,
  • O
    Olga
    12 марта 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию в Тарханы! Мы просто в восторге от её организации, попутной информации и приятно атмосферы,

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «тарханы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
  2. Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
  3. Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Пензе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Первопоселенец
  4. Губернаторский дом
  5. Памятник Денису Давыдову
  6. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "тарханы" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «тарханы», 13 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь