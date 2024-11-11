И Ирина Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.

Л Лидия Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.

N Natalia Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!