Экскурсии на 1 день в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Пензе, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
  2. Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
  3. К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Какие места ещё посмотреть в Пензе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Первопоселенец
  3. Московская улица
  4. Губернаторский дом
  5. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в марте 2025
Сейчас в Пензе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Пензу на 1 день, гиды Пензы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Пензу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025