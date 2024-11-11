Индивидуальная
до 3 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 ноября 2024Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.
- ЛЛидия27 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
- NNatalia1 сентября 2023Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
- NNatalia30 августа 2023Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пензе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в марте 2025
Сейчас в Пензе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии по окрестностям Пензы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май