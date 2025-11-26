Иммерсивная экскурсия — это одновременно прогулка, театр и квест, в которых история словно оживает и каждый слушатель становится её героем. Вы пройдёте по историческим улицам, а голоса в наушниках станут вашими проводниками.
Музыка и движение сотрут границы между реальностью и фантазией, и вы перенесётесь в мир увлекательных сюжетов о Пензе и её жителях.
Описание экскурсии
- Наш маршрут охватывает Театральную площадь, улицу Московскую, площадь Ленина, Фонтанную площадь, набережную Суры и Аллею Славы.
- В наушниках будет звучать музыкальный спектакль о Пензе — вы сами не заметите, как начнёте подпевать и пританцовывать в ритме зажигательных песен Марты Серербяковой, заслуженной артистки Пензы.
- Услышите голос приглашённого гостя экскурсии — героя России, лётчика-космонавта Александра Самокутяева.
- Откроете для себя неожиданные факты об истории и культуре города. И конечно, о любви и дружбе!
- Гид на протяжении всей экскурсии будет задавать темп, показывать движения и ловить ваши эмоции на фото и видео — после экскурсии мы пришлём вам эти живые кадры.
- Завершим прогулку вкусным сюрпризом.
Организационные детали
- В прогулке могут принять участие взрослые с детьми 4+, без сопровождения взрослых мы приглашаем ребят с 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Программа проходит в наушниках с аудиогидом, а гид сопровождает вас на протяжении маршрута и фотографирует — фото вы сможете скачать в нашей группе или получить через мессенджер.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1250 ₽
|Дети до 16 лет
|950 ₽
|Взрослый+ребёнок
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета и Ольга — ваша команда гидов в Пензе
Провели экскурсии для 35 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Пензу! Представьте себе: вы отправляетесь на прогулку по улицам, но в наушниках звучит захватывающий спектакль, который разворачивается вокруг вас. Вы не просто наблюдатель, вы — главный
